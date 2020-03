Skialpinisty v Krkonoších musel zachraňovat vrtulník. Záchranáři zuří

Mladého skialpinistu zachraňoval vrtulník ve Velké Studniční jámě. "Muž, který se v oblasti pohyboval ještě s dalšími dvěma sportovci, utrpěl zranění po pádu v extrémním terénu," vysvětlili záchranáři na facebooku.

Kromě vrtulníku z královéhradecké základny museli na zásahu spolupracovat také příslušníci Horské služby a hasiči. Zraněného muže záchranáři vytáhli z lavinového svazu na laně na podvěsu na místo, kde vrtulník mohl přistát.

Tam mu poskytli nezbytné ošetření a letecky jej transportovali do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Muž byl při vědomí, komunikoval se záchranáři, ale mimo jiné u něj měli podezření na poranění hrudníku.

Podle záchranářů vše nasvědčuje tomu, že si skupinka vyrazila za nouzového stavu do první zóny národního parku. To záchranáře pořádně naštvalo. Kdyby nedej bože některý z lyžařů byl nakažený koronavirem mělo by to nedozírné následky.

"Znamenalo by to karanténu mimo jiné pro celou posádku vrtulníku, tedy pilota, lékaře a leteckého záchranáře. Minimálně na 14 dní by se tak oslabil tým letecké záchranné služby pro Královéhradecký a část Pardubického kraje," upozornili záchranáři.

Všechny milovníky sportů tak vyzvali, aby opravdu zvážili, jestli jim jejich koníček stojí za takovéto riziko, kterému mohou ostatní vystavovat.