Skládek pneumatik v Brně bylo dost! Město se rozhodlo lidem vyjít vstříc

Skládky pneumatik se v Brně a jeho okolí objevují téměř neustále. Před časem pneumatiky někdo vysypal do řeky, popeláři je pravidelně objevují u kontejnerů a myslivci často naráží na nelegální skládku třeba na parkovišti u lesa.

Pneumatiky by měly zdarma odebírat autoservisy, ale třeba řidiči, kteří přezouvají sami, pak za jejich likvidaci musejí zaplatit. "Je to stovka za jednu pneumatiku, takže čtyři stovky za auto už je pro někoho důvod, aby to vyhodil," říká Petr Hladík (KDU-ČSL), náměstek brněnské primátorky.

Brno proto zřizuje vlastní odběrová místa. Vypůjčí si 27 pozemků, na které mohou lidé pneumatiky odvézt a bezplatně se jich zbavit. Gumu pak zpracuje firma, která se zabývá recyklací a vyrobí z ní například povrch na dětské hřiště.