Nevyšla jí sebevražda pod metrem, tak zkoušela tramvaje i auta!

Zoufalá žena se pokusila ve čtvrtek zabít hned několika způsoby. Metro, tramvaje ani auta ji ale o život nepřipravily. Záchranáři ji se zraněním hlavy odvezli do nemocnice k ošetření a následně do psychiatrické léčebny.

Pokus o sebevraždu nevyšel ženě v Praze ve čtvrtek kolem půl jedenácté večer hned natřikrát. "Mohu potvrdit, že jsme ve čtvrtek ve večerních hodinách přijali oznámení o tom, že se žena pokusila několikrát spáchat sebevraždu," potvrdil mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.



Podle dostupných informací skočila ve stanici Nádraží Veleslavín do kolejiště a vydala se proti přijíždějícímu metru. "Před protijedoucí soupravou se skrčila do žlabu mezi kolejemi," popsal Rybanský s tím, že po projetí metra vstala a vylezla zpátky na nástupiště, kde jí v dalším pohybu zabránila dozorčí služba metra.



Dotyčná následně utekla ven, kde se několikrát pokusila lehnout na kolejnice pod projíždějící tramvaje. Řidiči tramvají si o ní ale dali vědět, a tak byli ve střehu. Po dalším zmařeném pokusu si lehla doprostřed silnice a čekala na projíždějící auta, ale ani tam její plán nevyšel.



Na místo následně přijeli policisté spolu se záchrannou službou. Zhroucenou ženu se zraněnou hlavou převezli záchranáři do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Po ošetření byla přemístěna do psychiatrické léčebny v Bohnicích. "Nyní budeme prošetřovat okolnosti, co ženu k pokusu o vraždu vedlo," dodal Rybanský.