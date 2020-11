Škoda Octavia I: nevyrábí se už deset let, mezi ojetinami je stále hitem

I přesto, že nejmladší kusy tohoto ikonického modelu mladoboleslavské automobilky letos slaví deset let od ukončení výroby. Jejich průměrná cena za posledních deset let klesla o 73 tisíc korun na současných 65 tisíc. Průměrné stáří je dnes 16 let s nájezdem přes 210 000 km. Údaje vyplývají z pravidelné statistiky trhu ojetin Barometr, který sestavuje AAA AUTO každý měsíc.



Oblíbenost první Octavie potvrzuje i provozní ředitel sítě AAA AUTO Petr Vaněček: „Už od svého uvedení na trh je Octavia první generace stálicí v hledáčku zákazníků. Zejména v dnešní době, kdy nikdo pořádně neví, jak se situace kolem pandemie bude dále vyvíjet, je to vcelku levná a servisně nenáročná investice do dopravního prostředku, který za roky své přítomnosti na trhu prokázal nesporné kvality.“ Oproti roku 2010, kdy po čtrnácti letech výroba jedničkové Octavie končila, se jich v Áčkách v loňském roce prodalo o 1514 méně. Ubývá i nejoblíbenější motorizace 1.9TDI, která byla v roce 2010 zastoupena v 58 % případů, v loňském roce se jich prodalo jen 45 %.



Trh ojetin

V říjnu po celkem normálním létě opět poklesla i nabídka ojetých vozů na sekundárním trhu. V české inzerci se objevilo 104 851 aut, což je o 2226 méně, než bylo inzerováno v září. Meziročně poklesla nabídka oproti loňskému říjnu o téměř 24 000 aut. Střední hodnota ceny byla v říjnu 149 000 Kč a stav tachometru 150 000 km. Střední hodnota stáří aut v české inzerci se stále pohybuje lehce pod desetiletou hranicí. Nejvíce aut je nabízeno v Praze, následují Středočeský a Jihomoravský kraj. Naopak nejmenší výběr mají zákazníci na Liberecku a Karlovarsku. „Obecně se dá říci, že po opětovném zavedení vládních opatření proti šíření koronaviru, se zákazníci začali orientovat na auta z levnějších kategorií. Dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat i v nejbližší době, protože lidé stále nemají ekonomickou jistotu,“ komentuje současnou situaci na trhu Vaněček.