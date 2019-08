Škody po bouřkách jsou už teď rekordní! Překonaly miliardu

Některé pojišťovny řešily škody způsobené vichřicí a krupobitím až 15krát častěji než ty z povodní. "Statistice majetkových škod letos i nadále dominují události způsobené nepříznivými výkyvy počasí, konkrétně vichřicemi a krupobitím," potvrdila mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Exnerová.

Nejvíce co do počtu škod má na svědomí vítr. Po vichřicích například Česká pojišťovna likvidovala 12 tisíc událostí za 280 milionů korun. Kroupy udeřily méně často, ale o to ničivěji. Způsobily škody za půl miliardy korun. To je průměrně přes dva a půl milionu korun každý den.

"Zatímco v roce 2016 sužovalo klienty zejména krupobití, v následujících dvou letech to byly hlavně vichřice a letos se k nim přidaly znovu kroupy," doplnil mluvčí Allianz Václav Bálek.

Překonaný je tak i jinak zpravidla nejničivější živel - oheň. Za první letošní pololetí se totiž škody z požárů vyšplhaly k asi 950 milionům korun.