Škody po povodních: V Libereckém kraji se vyšplhaly na 65 milionů korun

Rozbité silnice, podemleté domy, lidé v tomto regionu za posledních 18 let přišli už potřetí o svůj majetek. To je jen na část toho, co povodeň ve Frýdlantském výběžku napáchala.



"V Raspenavě jsme měli 98 zatopených domů. Někde bylo deset centimetrů, někde byl metr a půl. Bylo to na rozmezí 6,5 kilometru břehu řeky Smědé," informoval místostarosta Raspenavy Jaromír Hanzl.



"Původní koryto i hrazení jsou pryč. Ta aktuální povodeň měla takovou sílu, že my to zase neovlivníme," popsal obyvatel Petr Schleif. Některým z obyvatel způsobily povodně škody i v řádech sta tisíců.



Škody hlásí obce celého Frýdlantského výběžku. Přibyla Chrastava a Rovensko pod Troskami. "Ten celkový odhad škod je v tuto chvíli 65 milionů korun," hejtman Libereckého kraje Martin Půta.



Povodeň je v regionu srovnatelná s tou z roku 2002. Další a silnější udeřila v roce 2010. Stát a kraj pak do regionu investoval miliardy, aby se podobná situace neopakovala. Prohloubilo se koryto, zvětšily průtoky Smědé, stržené mosty se postavily výš nebo zvedací.



"Kdyby tady ty opravy neproběhly, tak bychom byli v podobné situaci jako v roce 2010," přiznal hejtman. Většina škod je na obecním majetku. "Budeme jednat s ministerstvem pro místní rozvoj," dodal Půta. V srpnu budou projednávat finanční pomoc obcím, které nebudou mít peníze samy na opravy.