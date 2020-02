Škody způsobené bouří už přesáhly sto milionů! Silný vítr ještě nekončí

Klienti pojišťoven nahlašují první škody, které napáchala vichřice. Pojišťovny zatím evidují bezmála čtyři tisíce škodních událostí za více než sto milionů korun. V úterý do terénu vyrazili likvidátoři pojišťoven zjišťovat škody.

Provozovateli kolotočů na Karlovarsku vichřice poškodila střechu haly. Jeden přístřešek úplně zničila. "Skutečně jsem slyšel v jednu chvíli takový vítr, mně to přišlo, že jsem na leteckým dnu. Jako když proletí stíhačka," popsal provozovatel kolotočů František Schmied.



Na zemi zůstaly ležet na hromadě pokroucené plechové pláty přístřešku, který původně stál na druhé straně haly. Silný vítr ho ale v podstatě zvedl a přes střechu ho shodil až na nádvoří.







Klienti ohlašující škodu by měli pojišťovnám podat co nejvíce informací. Především popsat, co se stalo, případně pořídit fotografie. "Má-li například klient paragony od těch věcí, které se zničily, tak tím žádná pojišťovna nepohrdne," poradil mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.



Nejvíce škod napáchala vichřice podle pojišťoven ve Středočeském kraji, v Praze, Jihočeském kraji, na Vysočině a v kraji Moravskoslezském. Zástupce pojišťoven zastihl štáb televize Nova i u klientů na jihu Čech.



Při vyřizování nižších škod, tedy v řádech tisíců korun, není zpravidla ani nutná přítomnost likvidátora přímo na místě pojistné události. "Ideálně samozřejmě na internetu vložit fotografie nebo poslat e-mailem," poradil mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.







Vyplacených peněz by se mohli lidé dočkat v řádech dnů až týdnů. "V tuto chvíli nám lidé ty škody postupně hlásí. Jejich počet určitě ještě poroste s tím, jak vichřice bude postupně odeznívat," řekla mluvčí Generali Česká pojišťovna Ivana Buriánková.



Podle aktuálních informací meteorologů má ale celou republiku ohrožovat silný vítr dál. Výstraha platí až do středečního večera.