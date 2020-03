Škola vyučování streamuje online, sledovat ho můžete i vy

Gymnázium Františka Křižíka v Plzni ve spolupráci s krajem zahájilo v deset dopoledne online vysílání pro žáky středních škol. Ti mohou sledovat vysílání předmětu podle svého ročníku. Na rozdíl od klasické vyučovací hodiny, která trvá 45 minut, by měly jednotlivé vstupy trvat v rozmezí od patnácti do třiceti minut.

Nemají totiž nahrazovat klasickou výuku, ale pouze ji doplnit.

Pokud by ale žák vysílání z nějakého důvodu nestihl, může si jej pustit i zpětně. Vysílání by mělo probíhat každý den od deseti hodin. Jsou do něj zapojeni nejen učitelé středních škol z celého kraje, ale například také Jazyková škola, divadlo Alfa, nebo Plzeňská ZOO a řada dalších institucí.

Vysílání najdete zde, podívejte se na rozcestníku podle ročníku v kolik začíná vaše vyučování.

Na stránkách kraje je také umístěn týdenní rozvrh hodin. Žáci tak mohou vidět, co je čeká. Pro samotné učitele je tento způsob výuky určitou výzvou. Dívají se totiž v podstatě do prázdné třídy a nemají od žáků zpětnou vazbu. Pokud by žákům nebylo něco jasné, mohou během vysílání psát případné dotazy do chatu. Na ty odpoví kantor po skončení výuky.