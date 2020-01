Škola zakázala mobily, školní inspekce ji donutila nařízení stáhnout

Dětské hry a smích o přestávkách. Na Boskovické základce to bude brzy minulostí. Místo nich učitelé opět uvidí jen tváře zabořené do mobilů. "Myslím si, že zákaz mobilů je úplně v pořádku," řekla jedna z maminek. "Vnitřní řád školy dělá ředitel a pedagogové a pokud se oni domluví, tak si myslím, že je to rozhodující," reagovala další.



"Až na jednu stížnost jsem nezaznamenal žádné podněty na zrušení zákazu. A to máme 1 380 žáků," řekl ředitel ZŠ Boskovice Vladimír Ochmanský. Právě tahle stížnost ale spustila lavinu událostí.

Anketa Má mít škola právo si sama určit, zda zakáže mobily? Ano 86 67 hlasů Ne 14 11 hlasů Hlasovalo 78 lidí.

"Škola ve svém školním řádu ukotvila plošný zákaz užívání elektronických zařízení od vstupu do školy až po odchod ze školy. Což je v rozporu s právním řádem," uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.



Podle inspekce je možné nařídit úplný zákaz jen pokud by k tomu měla škola nějaký konkrétní důvod, například kyberšikanu. Právě to využila třeba škola v Hodoníně a zákaz tam prošel.



Inspektoři na problém upozornili několikrát. Když pak loni v listopadu zjistili, že škola původní výtky ignorovala, přitvrdili. "Inspekce ukládá řediteli školy ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky a ve stejné lhůtě písemně informovat inspekci, jak byly odstraněny," vysvětlil Ochmanský. Pokud by škola i nadále trvala na zákazu, hrozila by jejímu řediteli opakovaná pokuta do 50 tisíc korun a odvolání z funkce.



V tomto případě to ale nebude nutné. Od února už mají děti ve škole používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení po dohodě s vyučujícím povolené. Podobný zákaz přitom platí možná až na třetině českých škol. Ty se teď bojí, že budou muset také mobily povolit. Došlápnout si na ně ale inspekce zatím neplánuje.