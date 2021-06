Děti často slaví vysvědčení alkoholem. Strážníci jsou v pozoru

S vysvědčením jsou tradičně spojené oslavy, ovšem ne vždy to dopadá úplně dobře. Děti často sahají po alkoholu a přesně to očekávají strážníci i ve středu. První mladí opilci už se objevili v Pardubicích, hlídka jich ve městě potkala dokonce pět.

Smutným rekordmanem je 16letý chlapec, který nadýchal přes dvě promile. Pokud by konzumoval víno, musel by ho vypít přes 1,5 litru. Jeho vrávoravé chůze si v Sakařově ulici všimla hlídka strážníků.

Ukázalo se, že opilí jsou i jeho dva stejně staří kamarádi. Jeden nadýchal přes jedno promile, druhému ukázal přístroj na měření alkoholu v dechu o trochu nižší hodnoty.

A hlídka zasahovala i v Tyršových sadech, kde pro změnu byla dvě opilá děvčata. Jedné bylo čerstvě 15 let. Dívky shodně nadýchaly okolo jedné promile. Ve všech případech si děti museli vyzvednout jejich rodiče a ti teď budou mít co vysvětlovat sociálním pracovníkům.

Navíc se ukázalo, že alkohol děti koupily ve večerce a problémy má tak i prodejce, který si měl zkontrolovat, kolik let je jeho zákazníkům. Strážníci tvrdí, že se začínajícími prázdninami bude opilých dětí přibývat.

Některé případy jsou navíc tak závažné, že školáci končí i na jednotkách intenzivní péče. Opilé děti, které nereagují, je potřeba co nejrychleji probudit, a to třeba štípnutím do ušního lalůčku. Pokud opilec nereaguje vůbec, je nutné zprůchodnit dýchací cesty a volat tísňovou linku 155.