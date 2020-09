Školačku (15) srazilo na přechodu v České Lípě auto, řidiče hledá policie

Ranní cesta do školy se proměnila v peklo. Teprve 15letou dívku v úterý srazilo na přechodu v České Lípě auto. Řidič z místa nehody ujel, zraněná školačka se v bolestech dobelhala až do třídy. Učitelky jí zavolaly záchranku, s poraněnou nohou skončila na chirurgii.

Krušnou cestu do školy za sebou má 15letá dívka z České Lípy. Před osmou hodinou ráno ji na přechodu u křižovatky ulic Jiráskova a Moskevská srazilo auto.

"Osobní vůz se na ni vyřítil ve směru od nemocnice a přejel jí nohu. Jeho řidič na školačku nezareagoval ani potom, co ji zranil na noze a z místa ujel," řekla TN.cz policejní mluvčí Ivana Baláková.

Dívka je v šoku a pamatuje si pouze to, že auto bylo tmavší barvy. Na místě spolujezdce měla sedět žena. Se zraněnou nohou se zvládla dostat do školy, odkud ji sanitka převezla do nemocnice. "Skončila na chirurgickém oddělení," doplnila.

Policisté žádají veřejnost o pomoc s pátráním po řidiči. Na linku 158 se mají obrátit také svědci, kteří se podle výpovědi sražené dívky v místě během nehody pohybovali. "Informace můžete předat také na kterékoliv naší služebně," uzavřela Baláková.