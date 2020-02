Školačky (16 a 17) měly plánovat vraždy. Poprvé stanuly před soudem

Dvě dívky, které podle obžaloby plánovaly vraždu prarodičů a mladší sestry jedné z nich, v pondělí poprvé stanuly před soudkyní krajského soudu v Pardubicích. Není jim ani 18 let a vraždy podle spisu nejen plánovaly, ale prý se o ně i pokusily.

Dívky do soudní síně dorazily v doprovodu rodičů a sociálních pracovníků.

Vzhledem k jejich věku - aktuálně je jim 16 a 17 let, mohou za pokus o trojnásobnou vraždu dostat až pětiletý nepodmíněný trest. Obětí měly být prarodiče a také mladší sestra jedné z nich. K vraždě si vybraly jed na krysy, který jim namíchaly do kávy.

Naštěstí jedu připomínajícího modrý marcipán bylo v kávě málo a i když ji vypili všichni tři, vážné zdravotní potíže jim látka nezpůsobila. Kriminalisty ale vyděsila chladnokrevnost, s jakou se dívky měly na vraždy připravovat.

Podle obžaloby to nebylo žádné zkratkovité jednání, ale obě dívky dopředu promýšlely způsob, jakým vraždy provedou. Podle žalobkyně Lucie Žabkové zavrhly podřezání i prášek na praní.

Dokonce si o tom, co chystají, psaly poznámky. Ty spolu se zbytky jedu objevila babička a vše jí do sebe začalo zapadat. Zbytek, včetně motivu, pak došetřili kriminalisté.

Soudní líčení bylo vzhledem k věku dívek neveřejné. Před jednací síní se ale nezdálo, že by se školačky tím, co provedly, nějak výrazně trápily. Rozsudek by se mohly dozvědět ve středu,