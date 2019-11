Školák si "půjčil" tátovo auto, vzápětí ho rozbil o dům! VIDEO

Ani jeden z chlapců neměl se řízením auta příliš zkušeností a jejich dobrodružství tak poměrně rychle skončilo. Po vjezdu do křižovatky mladý řidič nezvládl řízení a po otočce naboural do rodinného domku. Podle informací TN.cz ani jednomu z hochů ještě nebylo ani patnáct let.

Oba kluci z auta utekli, ale po pár minutách je dostihlo svědomí a zase se vrátili a přiznali, co provedli. Při nehodě se lehce zranil chlapec na sedadle spolujezdce. Výše škody byla na místě předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun.

"Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Řidičský průkaz při šetření nehody mladík pochopitelně nepředložil. Věc se šetří jako čin jinak trestný se znaky přečinu neoprávněné užívání cizí věci," řekl k záležitosti policejní mluvčí František Kořínek. Bližší informace s ohledem na věk zúčastněných odmítl sdělit.