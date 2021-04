Školákům začaly prázdniny. Co dělat o Velikonocích, ale rodiny netuší

Školákům začaly velikonoční prázdniny. A to krásným a slunečným počasím. Na jižní Moravě bylo až 26,5 °C. Jenže kvůli protiepidemickým opatřením a zavřeným okresům se děti vajíček a laskomin od příbuzných leckde nedočkají. Rodičům tak nezbude, než vymyslet náhradní program.

Odložili notebook, sluchátka i učivo pro distanční výuku. A užívají si prázdnin. Školákům ve čtvrtek přálo i počasí. "Hodně jsem se těšila, že budu více sportovat, že budu více chodit ven, protože jsem na to ani přes tu výuku neměla čas," přiznala jedna ze školaček.

A podobně na tom byly i další děti. Těší se na barvení vajíček i pečení beránků. Jenže volné dny školáků komplikují život rodičům. Řada z nich si stěžuje, že kvůli uzavřeným okresům nemůže vzít děti ani na výlet.

"Byli jsme zvyklí jezdit na chatu, to teď nemůžeme kvůli okresům, tak teď jezdíme jenom na koloběžku," postěžovali si někteří z nich.

Radnice po celé republice s příchodem jarního počasí začínají otevírat alespoň dětská hřiště. Vláda totiž nechala rozhodnutí na nich. "Z dvaadevadesáti přerovských dětských hřišť zmizely cedule se zákazem vstupu a jsou opět přístupná veřejnosti. I nadále ale platí, že je nutné dodržovat platná nařízení, zachovávat hygienická opatření a chovat se vůči druhým ohleduplně," řekla mluvčí Přerova Lenka Chalupová.

Sportovní svazy vyzývají vládu, aby hned po velikonočních prázdninách v úterý otevřela i venkovní sportoviště pro děti do 19 let. Ty by pak mohly po deseti začít s tréninkem. Počítá se i s antigenním testováním. Manuál svazy vypracovaly společně s Národní sportovní agenturou.