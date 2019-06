Školáky poslali do vagónu na přepravu balíků, děti kolabovaly!

Děti si musely přesednout poté, co spoj na trase z Prievidzy do Bratislavy srazil na kolejích člověka. Z místa nehody pak gymnazisty odvezly do nejbližší stanice autbusy, píše čas.sk.

Když pak přijel náhradní vlak, děti i učitelé se nestačili divit. Do klasických vagónů se totiž nevešli všichni pasažéři a část školáků tak skončila v nákladních vagónech určených pro transport balíků.

"Ty vozy neměly sedadla ani okna, ve třicetistupňovém vedru tam byl za chvíli nedýchatelný vzduch," řekl portálu jeden z rozhořčených rodičů.

Dodal, že průvodčí vedro ničilo tak, že se prý za jízdy snažila otevřít dveře vagónu. "Když konečně vlak zastavil, osm dětí kolabovalo, jednomu děvčeti museli přivolaníí záchranáři aplikovat infuze," doplnil jeden z rodičů.

A co na obvinění říkají přímo železničáři? V podstatě tvrdí, že školní výprava nebyla nahlášená, a tak nebylo dost míst. "Učitelé a děti se po dohodě s vlakvedoucím rozhodli nastoupit do čekajících rezervních neklimatizovaných vozů," uvedl dopravce.