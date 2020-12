Školám hrozí opět přísnější režim! Co a kdy se změní? PŘEHLED

V pondělí bude vláda rozhodovat, jestli opět zpřísní opatření a Česko přejde do 4. stupně systému PES. Zpřísnění by se nemělo vyhnout ani školství! Co všechno se změní, až školy přejdou do přísnějšího stupně protiepidemického systému?

Pondělí bude pro rodiče žáků klíčovým dnem! Vláda by totiž měla jednat o zpřísnění protiepidemických opatření. "V případě, že dojde ke zhoršení situace, a tím přechodu do stupně 4. stupně PES, měla by se daná opatření týkat i škol. Školy se budou primárně řídit pokyny pro daný stupeň," potvrdila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



Pokud by školství opravdu přešlo ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, studenti se opět musí připravit na změny - nejvíce budou totiž zasaženy střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy.

Studenti těchto škol by museli přejít na distanční výuku, kromě studentů závěrečných ročníků. Změny by se dotkly i vysokých škol, u kterých by byla zrušena prezenční výuka studentů prvních ročníků. Ti by také museli přejít na distanční vzdělávání jako jejich spolužáci ve vyšších ročnících.



Zároveň by všichni studenti, kterým byla zrušena prezenční výuka, přišli o možnost ubytovaní na internátu či koleji. Naopak v klidu mohou být žáci mateřských i základních škol. Ve čtvrtém stupni PES jsou pro ně podmínky stejné jako v tom třetím.



Finální verdikt nad školstvím by měl padnout v pondělí na jednání vlády. Tam rovněž ministr školství Robert Plaga (za ANO) předloží návrh na případné prodloužení vánočních prázdnin. Nyní žáci mají chodit do školy do 22. prosince. Nově by mohli ovšem mít prázdniny od pátka 18. prosince.