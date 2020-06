Školce na zahradě roste prudce jedovatý keř. Dva chlapečci se otrávili

Na zahradě Mateřské školy Jugoslávská v Jablonci nad Nisou roste mnoho rostlin. Mezi nimi i štědřenec ovislý neboli tzv. pravý zlatý déšť, který je velmi jedovatý a zároveň záludný. Jeho plody totiž vypadají jako hrachové lusky s kuličkami hrášku uvnitř. A na to doplatili i dva chlapci, kteří v úterý skončili v nemocnici s otravou.

Na případ redakci TN.cz upozornila babička jednoho z nich. "Po svačině si šly děti hrát na zahradu. Chlapečkové zbaštili lusky, respektive ty hrášky uvnitř, a odvezli je do nemocnice. Tam jim museli pumpovat žaludek. Ve středu už vnuka pustili domů, rodiče ho ale musí hlídat, protože mohlo dojít k poškození jater. Kdyby se nejednalo tak rychle, mohli by umřít," svěřila se babička.

"Nemyslím si, že učitelky mohou uhlídat tolik dětí. Problémem je to, že vůbec taková rostlina roste na zahradě školky. Zarazilo nás, že tam něco takového mají," dodala babička. Podle jejího zetě, otce otráveného chlapce, si oba hoši na zahradě dopoledne hráli na to, že vaří. "Když se paní učitelka dozvěděla, že vaří "hrášek", zeptala se jich, jestli ho náhodou nejedli. Nejdřív tvrdili, že ne, protože se báli to přiznat, pak z nich ale vylezla pravda, když je upozornila, že by jim mohlo být špatně," sdělil redakci TN.cz otec.

"Okamžitě je pak učitelky nutily, aby to vyzvraceli a zavolali manželce," dodal otec. Rodiče odvezli chlapce do nemocnice, kde požadovali na doporučení praktického lékaře vypumpování žaludku. "Naštěstí je na tom už dobře. Zůstal tam jednu noc, měl horečky," řekl otec. "Po 14 dnech s ním máme zajít k lékaři na testy, jestli je všechno v pořádku," dodal.

Když se dozvěděl, že jeho dítě se ve školce otrávilo, plný zlosti se tam vydal. "Řekli mi, že ten keř tam roste furt a jednou za čas ho někdo přijde pořezat. Ředitelka urgovala úřad, aby to udělali, protože oni to ve školce dělat nesmějí. Na úřadě mi tvrdili, že to zadali firmě, ale ta to neudělala," svěřil se naštvaný otec. "Vědí o tom, že neřešili to," dodal trpce s tím, že si všiml, že po otravě chlapců už keř nařezali a odvezli.

Redakce TN.cz kontaktovala jabloneckou radnici, která je zřizovatelem mateřské školy, vyjádření ale zatím nezískala. Ředitelka školky Renata Kolischová ale potvrdila v podstatě to, co už řekl otec. "Ani nevíme, jestli to ty děti opravdu snědly. To, že tam ten keř roste, není ničí vina. Nikdo ho tam nezasadil. Ta semínka tam přiletěla z okolních zahrad nebo je tam přinesl nějaký pták. Jsme středová školka uprostřed zahrad, na kterých tento keř roste," vysvětluje Kolischová.

"Řešíme to každý rok. Pozemek patří městu, my nemáme právo to dělat a ani nevíme jak, nejsme botanici. Takže vždycky, když si všimneme, že je potřeba keř zlikvidovat, včas o to zažádáme na úřadě. Letos tu ale byl koronavirus, o tu zahradu jsme se nestarali v takovém rozsahu, protože tu nebylo ani moc dětí. Když jsem si všimla, jaká je situace, poslala jsem e-mail a zažádala o opětovné zlikvidování. To bylo 28. května," řekla Kolischová.

"Na úřadě to předávají firmě, ta ale zavčas nezareagovala. Já jsem to pak vypustila z hlavy, stejně tak i paní na úřadě. V tuto chvíli už je keř pryč. Ve středu dopoledne jsme to vlastními silami pořezali, v poledne pak přijeli lidé z firmy a odvezli to všechno pryč. S městem teď řešíme okamžité zlikvodování kořenového základu a aby na to bylo pravidelně dohlíženo. Ta semena sem ale létají z okolních zahrad, takže to tu bude růst zřejmě dál," dodala.

"Je to celkově taková souhra nešťastných náhod. Každý den ale u nás v mateřské školce dětem říkáme, aby si na zahradě nic nestrkaly do pusy. Paní učitelka tam s nimi celou dobu byla a když si všimla, že vaří "hrášek", okamžitě jednala," doplnila ředitelka.

To, že štědřenec odvislý, může růst jako plevel, aniž by ho kdokoliv zasadil, potvrdil i botanik Tomáš Procházka. "Může se pěstovat jako okrasná dřevina, ale je i možné, že to tam vyrostlo bez zasazení. Stačí, aby tam zalétlo semínko," řekl.

"Štědřenec odvislý je tzv. pravý zlatý déšť a není to původní rostlina České republiky. Je prudce jedovatý, především semena a plody, které připomínají hrášek. Zejména tam, kde jsou děti, bych byl proto opatrný s jeho pěstováním. Pokud už ho lidé chtějí mít na zahradě, tak na místě, kam se děti dostat nemohou. Při pozření většího množství plodů může člověk i zemřít," varuje Procházka.