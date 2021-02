Na Bruntálsku začala škola testovat děti. "Vůbec to nebolelo," popsala Amálka

Amálka je už několik měsíců na distanční výuce. Do školy se těší na spolužáky i paní učitelku. Hned ráno si proto udělala test.

"Strčila jsem si to do nosu a vůbec to nebolelo," popsala dívka. "Vyzvedli jsme si to ve škole, kde jsme i dostali poučení," doplnil její otec.

Krátce před osmou hodinou ráno šli do školy žáci čtvrté třídy. Hned při vstupu se prokázali negativním testem, který musí být podepsaný od rodičů. Učitel ho pak zkontroluje a školák vyhodí do koše, pak následuje měření teploty a dezinfekce rukou.

"Naším cílem je, aby to testování bylo v rodině v soukromí, aby nedocházelo k tomu, že deset dětí kontroluje výsledky průběhu toho testu a v případě, že by to někomu vyšlo pozitivně, tak to dítě by propuklo v pláč," řekl televizi Nova ředitel školy Adam Šimůnek.

Cena jedné testovací sady vyjde na 3500 korun a vydrží žákovi až do začátku letních prázdnin.

"Zkontaktovali jsme se s nimi, oni přijeli za námi, proškolili celý pedagogický personál, sami jsme si to vyzkoušeli a sehnali jsme si sponzora, který nám uhradil částku na tyto antigenní testy," uzavřel Šimůnek.