Školka odmítá zdravé děti, které trávily jarní prázdniny v zahraničí

Podobný oběžník dostala i paní Jana z Prahy. "Velice neradi bychom šířili paniku, ale vzhledem k okolnostem a rapidnímu šíření koronaviru jsme i my nuceni podniknout jistá opatření. Pokud s dětmi podniknete od 22. 2. návštěvu cizí země, kde se virus vyskytl, a při jejím návratu nejste nijak zkontrolováni, měli byste neprodleně kontaktovat lékaře. My vás žádáme o potvrzení nebo zprávu lékaře či hygienického orgánu, že jste tak opravdu učinili. V opačném případě bohužel nemůžeme děti po prázdninách mimo ČR do školky přijmout," stojí v emailu, který rodičům dorazil od ředitelky školky.

Ač v úvodu zmiňuje, že nechce šířit paniku, zdá se, že přesně to činí. Mamince, která se s námi o znění oběžníku podělila, přijde vzkaz naprosto nesmyslný, podle ní jen napomáhá k šíření paniky.

"Od náš žádné takové doporučení nemají," potvrdila Aneta Lednová, tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. "Sami vlastně takové rozhodnutí ani nevydáváme, pouze případně sdílíme nařízení a doporučení zodpovědných orgánů, jako je hlavní hygienik, epidemiologické centrum, ministerstvo zdravotnictví, nyní i Bezpečnostní rada státu. Platí pro nás stejná pravidla, jako pro všechny občany," dodala mluvčí.

"MŠMT doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí," radí tisková mluvčí MŠMT.

Koronavirus již byl potvrzen v řadě evropských zemí, včetně sousedního Německa a Rakouska, nebo Francie a Itálie, kam míří řada Čechů na lyžařské dovolené, či Španělska, kde si mnozí čeští turisté užívají sluníčka. Projet těmito zeměmi však ještě nepředstavuje zvýšené riziko, žádat tak jakékoli lékařské vyjádření, je proto nadbytečné. I ministerstvo zahraničních věcí varuje pouze občany, kteří se navracejí přímo z postižených lokalit.

Tou je například v Itálii pouze oblast Lombardie a Benátska. "Doporučujeme občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí a vykazují příznaky onemocnění, aby kontaktovali lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu," zní doporučení ministerstva zahraničních věcí.

Podobně zaznívá i rada ministerstva zdravotnictví: "Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí."

Pokud je dítě zdravé, navíc s rodinou nebylo přímo v postižené oblasti, je nestandardní požadavek školky neopodstatněný. Posílat zdravé jedince k lékaři nebo dokonce na hygienickou stanici je dokonce kontraproduktivní. Pokud nemají žádné příznaky ani patřičnou cestovatelskou anamnézu, pravděpodobně budou stejně odmítnuti bez ošetření.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po jednání vládní Ústřední epidemiologické komise sám znovu veřejnost vyzval, aby kvůli koronaviru nepropadala panice, a potvrdil, že žádné plošné testování se neplánuje, a to ani u lidí, vracejících se právě z Itálie. Na koronavirus budou testovat jen lidi, kteří skutečně přijedou z oblasti, kde se nemoc šíří, a budou mít příznaky onemocnění, například horečku.

