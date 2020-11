"Školní docházka byla vždy povinná," kritizují rodiče návrh opozice

Výzva opozice, aby vláda umožnila rodinám se svobodně rozhodnout, jestli děti pošlou do školy nebo ne, u některých rodičů příliš radosti nevyvolala. Na sociálních sítích řada z nich dala jasně najevo, že děti by se do škol měly vrátit co nejdříve. "Školní docházka byla přece vždycky povinná," shoduje se většina diskutujících.