Už zítra další rozvolňování. Školní PES na 3. stupni přináší změny. PŘEHLED

V pondělí 7. prosince zamíří do školních lavic další studenti. Školní verze systému PES se totiž definitivně přesune do stupně tři, ve kterém je Česká republika od čtvrtka 3. prosince. Do škol se po dlouhé pauze vrátí žáci středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Prezenční studium bude umožněno také některým vysokoškolákům.