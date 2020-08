Školní rok startuje za přísných opatření. Kontakt omezí žáci i učitelé

Už v úterý se většina žáků vydá do škol a čekají je tam přísnější hygienické podmínky, které mají pomoci ochránit nejen děti. V ohrožení jsou také učitelé. A tak, i když nejsou povinné, v některých školách budou roušky ve společných prostorách na pokyn ředitelů nakonec potřeba.

V pondělí, ještě, než do lavic znovu usednou žáci, ve většině škol proběhly poslední pedagogické porady. Kvůli epidemii koronaviru se ale místo rozvrhů a rozdělení hodin řešilo hlavně to, jak ochránit zdraví dětí i učitelů. Právě kantoři často patří věkem do rizikových skupin.

"To nehrozí ani tak dětem jako nám, protože my jsme v jedné sborovně, ve druhé sborovně, vedení pořád pospolu a kdyby se nedej bože cokoliv stalo, tak my jsme ti, kteří tady potom neobsadí ty třídy," popsala ředitelka jedné z oslovených škol.

V některých školách, kde chybí kabinety, se pedagogové shromažďují v jedné sborovně, riziko nákazy je tak pro ně ještě o něco vyšší. Navíc se učitelé během výuky různých předmětů budou ve třídách střídat.

"Mám připravenou roušku. V některých třídách jsou děti, které jsou třeba alergické anebo jsou tam děti z rodin, kde je potřeba trošku se hlídat, ale učila jsem s rouškami a je to velmi nepříjemné," popsala jedna z učitelek.

Nošení roušek je ale jinak ve školách pro zaměstnance i děti dobrovolné. V Praze, která minulý týden dostala na semaforu ministerstva zdravotnictví oranžovou barvu, rozhodují o použití roušek ředitelé.

"My jsme se dohodli, že ty roušky pro začátek budeme mít na chodbách. Děláme to především proto, abychom případně zamezili nějakým větším následkům v případě, že by se Covid objevil," popsal prezident Asociace základních škol Michal Černý.

"Dohodli jsme se, že při výuce v době první vyučovací hodiny asistent vedení školy projde školou a podle potřeby budeme měřit teploty. V mateřské škole, která patří taky k nám, se budou měřit teploty dětí při vstupu do mateřské školy," řekla ředitelka ZŠ Na Smetance Hana Vítová.

Ve školních jídelnách se podle manuálu ministerstva školství nebudou smět potkávat žáci z jednotlivých tříd. Omezit kontakt budou muset mezi sebou i učitelé.

"Pokusíme se scházet v jednotlivých skupinách zaměstnanců, učitelé, asistenti, vychovatelé, pedagogové extra, jinak samozřejmě není možné to nějakým způsobem úplně oddělit," řekl Jan Horkel, ředitel ZŠ Pod Žvahovem.

"Porady určitě nebudeme mít ve velkém týmu, budeme je mít po menších týmech, případně si uděláme poradu online," dodal Černý. Situaci ve školách prý hygienici budou průběžně sledovat. Zásadní změny v hygienických opatřeních údajně neplánují.