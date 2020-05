Školní třída je nebezpečnější než festival o 100 lidech, tvrdí vláda

Rozvolňování opatření, která byla nastavena kvůli riziku nákazy koronavirem, lidé vítají. Ne vždy jim však rozumí. Za nejdiskutabilnější uživatelé sociálních sítích považují rozhodnutí, že lidé nově mohou navštívit kino či divadlo, případně akci s účastí do sta osob, školy však zůstanou až na jasně dané výjimky zavřené.

"Proč se nemůžou 11. 5. znovu otevřít všechny školy, ale stejně děti mohou od toho data trávit hodiny v kině, divadle a na společenských akcích pro 100 lidí. Něco mi nedochází! Že by kino mělo větší vzdělávací přínos?" ptá se prostřednictvím twitteru Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dle vyjádření epidemiologa Rastislava Maďara však na tomto kroku nic k nepochopení není. Zatímco dle jeho názoru uhlídat rozestupy a povinná bezpečnostní opatření v případě divadla nebo kina není takový problém, ve škole to téměř není možné. Kina či divadla mohou například s ohledem na nová opatření upravit počet míst tak, aby splňoval kapacitu maximálně 100 lidí. Nová pravidla jsme podrobně popsali v tomto článku.

V případě školních tříd je ale dle Maďara prakticky nemožné zajistit, aby se k sobě děti nepřibližovaly na méně než dva metry a nesundávaly si z obličeje roušky. Zejména s ohledem na nedostatek kantorů, kteří by na ně každou minutu strávenou ve škole dohlíželi. Z pohledu hygieniků je tak mnohem snazší uhlídat 15 dětí v rámci jedné třídy.

"Jedná se o epidemiologická rizika, a to je blízkost a délka kontaktu. Nelze se reálně domnívat, že skupina studentů bude dodržovat rozestupy. Budou se spolu bavit bez roušek, na blízkou vzdálenost, budou spolu jíst, budou si spolu dávat kafe, protože tam budou celý den, nebo přinejmenším celé dopoledne. Zohledňujeme různé faktory a snažili jsme se nevynucovat nic, pokud to není bezpodmínečně nutné," popsal rozhodnutí vlády Maďar.

Ze stejného důvodu není zatím na pořadu dne uvolnění opatření, které brání běžnému návštěvu hospod a restaurací. Stejně jako je prakticky nemožné uhlídat děti ve třídě, téměř nelze přimět návštěvníky výčepu, aby dbali na předepsaná opatření. Zejména není možné vyžadovat, aby při konzumaci jídla či pití měli na obličeji roušku.

Účast pouhých sta lidí nepřipadá řadě diskutujících fér vůči divadlům, kterým se za takového omezení prý ani nevyplatí pořádat představení. "Omezený počet 100 lidí? To nemá cenu v divadle ani rozsvěcovat světla, protože to bude hodně prodělečný," nesouhlasí s opatřením uživatelka Dáša.

"Pravidla musí být čitelná, musí mít nějakou logiku a musí být férová," vyjádřil se k tématu Maďar, který nesouhlasí s navýšením počtu lidí ve stejném čase a na stejném místě například pouze pro divadla. Připomněl také, že problémem jsou v tomto případě zejména společné prostory o přestávkách v rámci představení a u vstupu i východu by musel stát dozor.

"Nechceme být brzdou, za sezónu se respirační nákazy mohou zhoršit. Nechceme společnost držet natěsno na delší dobu, než je nutné," ujišťuje Maďar. "Jde nám hlavně o ty "špunty", kde se může koncentrovat více lidí na malém prostoru. Bez skutečně individuální zodpovědnosti to nepůjde. To, že se něco rozvolňuje neznamená, že to máme za sebou. Potřebujeme zintenzivnit individuální ochranu," doplnil.