Školy by mohly otevřít díky kloktacím testům. Vyvinuli je Češi a jsou přesné

Návrat žáků a studentů závěrečných ročníků do lavic můžeme podle ministra zdravotnictví Jana Blatného očekávat nejdřív začátkem února. Ostatní školáci by se mohli vrátit o dva týdny později. K rychlejšímu otevření škol by sice přispělo masové testování žáků a kantorů. Mluví se o takzvaných kloktacích testech. Přítomnost koronaviru v těle se zjišťuje ze slin a výsledek je známý do druhého dne.

Podle hygieniků brání masivnímu rozšíření testování kantorů a žáků ve školách časová náročnost i nedostatek lidí. "Bylo by to přínosem, ale myslím si, že je to logisticky složité," řekla televizi Nova pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Odběrová místa jsou totiž vytížená nebo nedisponují mobilním odběrovým týmem na antigenní testování.

"Všeobecná fakultní nemocnice v rámci odběrového centra disponuje jedním mobilním týmem, který využíváme po pečlivém zvážení, pro organizace, se kterými spolupracujeme delší dobu. Jsme schopni ho vyslat jednou, dvakrát týdně," uvedla mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmáková.

Odběr jednoho vzorku trvá v průměru 3 minuty. Spoustu času ale zabere papírování. Na druhou stranu by se ulevilo odběrovým místům. "Určitě by to byla dobrá věc, když dojde k tomu návratu do škol, aby to antigenní testování mohly dělat školy samostatně," prohlásil předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Pilotní projekt by měl začít zřejmě na Olomoucku, zatím ale není jasné kdy. "Je to jedna z variant, která nepochází přímo z ministerstva školství, a je to věc, kterou chceme řešit a dlouhodobě po ní voláme," řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

V souvislosti s testováním žáků se mluví o takzvaných kloktacích testech. Přítomnost koronaviru v těle se tak zjišťuje ze slin a výsledek je znám do druhého dne. Podle ministerstva školství by toto pro děti mnohem příjemnější i rychlejší testování umožnilo bezpečnou výuku. O podobném testování žáků uvažují i okolní země.

Ředitelé učňovských škol volají po návratu žáků:

Test ze slin je přesný jako PCR po výtěru z nosohltanu, ale výrazně příjemnější a mohl by tak urychlit otevření škol.

"Jsme přesvědčeni, že pokud by se ministerstvu zdravotnictví podařila tato logistika a úhrada z veřejného zdravotního pojištění zajistit, byly by kloktací testy vítanou podporou pro možné plošné znovuotevření škol či alespoň jejich částí," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

"Zatím jsme se s ministrem Plagou nedohodli," tvrdí ale ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Oproti antigennímu testu je cena kloktacího, který vyvinula tuzemská firma, i s následným rozborem v laboratoři výrazně vyšší. Pohybuje se okolo 1 440 korun. Jenže podle odborníků se může vyplatit.

"Při opakovaném testování bude vycházet levněji než třeba antigenové testování," myslí si národní koordinátor testování Marián Hajdúch. "O testy na bázi kloktání pro monitorování situace ve školách je zájem i v zahraničí. A to jak v Rakousku, tak na Slovensku. Bylo to zkoušeno i v Kanadě," doplnil.

U testů ze slin přitom není potřeba ani zaškolený zdravotní personál pro odběry.