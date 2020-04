Školy čekají na instrukce od vlády, ředitelé se zatím připravují po svém

Ministerstvo školství dál počítá s tím, že se učitelé a žáci vrátí do škol v polovině května. Epidemiologové to přitom nedoporučují. Přesná pravidla, jak bude ale výuka probíhat, zatím určena nejsou. Nikdo tak netuší, jaký režim zvolit, aby se školy nestaly místem, kde se nákaza bude šířit.

Koronavirová epidemie ještě není zdaleka na lopatkách a boj to bude ještě dlouhý, říká epidemiolog Roman Prymula. Děti ve školách s rouškou na obličejích budou ale realitou. A prý nehraje roli, jestli se vrátí do lavic ještě tento školní rok, nebo až v září.

A tak zatím stále platí verze, že se děti do škol vrátí v polovině května. I když je jasné, že 30 dětí ve třídě nemůže zvládnout udržovat rozestupy a další pravidla. “Budou nastavena hygienická opatření vyššího řádu, až budou tyto podmínky zajištěny, tak se budou moci děti do škol vrátit. Bude to vyžadovat více dezinfekce a rozdělení dětí do menších skupin,“ řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).



“Je nereálné, aby tam byly nějaké velké distance mezi dětmi, u nás to takto designované není. Jsme schopni řešit stravovací procesy, aby se tam nepotkávaly, je možné že by se tam nevařilo, že by to byla studená jídla, ale to jsou všechno komplikace,“ vysvětlil Prymula.

A pokud se má začít učit za měsíc, je potřeba vše nachystat. A tak ředitelé škol vymýšlejí způsoby, jak riziko minimalizovat a zároveň plnit osnovy. “Nevíme, jestli učit jen některé ty základní předměty, tedy češtinu, matematiku, cizí jazyk, nebo že by zatím chodil na výuku jen druhý stupeň,“ prohlásil ředitel ZŠ Plhov v Náchodě Vladimír Honzů.

“Přejeme si, aby se začalo učit co nejdřív, ale děti na prvním stupni potřebují pomoc rodičů a učitelů, jak dodržet rozestupy, distanční výuku,“ shrnula zástupkyně ředitele na ZŠ Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Jitka Sálová.



“Obrovský problém nám to bude dělat ohledně přijímaček, nevíme, kolik můžeme přijmout dětí do šestých tříd,“ upozornil ředitel ZŠ Komenského Náchod František Majer.



A tak je podle ředitelů škol nejvyšší čas, aby ministerstva školství, zdravotnictví a hygienici vydali závazné pokyny a pravidla. Do škol se totiž vrátí 1,7 milionu žáků a studentů. A vydržet v rouškách celou výuku, pokud budou navíc horka, bude úkol nadmíru těžký. To aby na každý den měly děti několik látkových roušek a pravidelně je měnily za nové.