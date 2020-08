Školy finišují přípravy, do lavic se těší i děti. Některé se neviděly měsíce

Základní školy finišují s přípravami na zahájení školního roku. Do lavic totiž děti usednou už v úterý. Podle odhadů ministerstva školství bude přes 960 tisíc školáků. Učitelé doufají, že vyučování koronavirová krize výrazně neomezí.

Učitelé třídí učebnice, ze kterých se budou školáci biflovat. Stěhuje se nábytek, aby se všechno vešlo, kam má. Vybalují se zbrusu nové školní lavice. Školník ve třídě karlovarských prvňáčků opravuje zářivku. V Brně se zase ve velkém uklízelo. "Že to bude jiné, než ty roky předešlé, je pravdou. Ale i my se na to chystáme," říká učitelka Ludmila Altmanová z jedné z brněnských základek.

Někde na školách ještě vrcholí rekonstrukce, třeba tělocvičen. Jedna ze základních škol v Karlových Varech se může pyšnit tím, že má bazén. Je to ale zase na druhou stranu o starost víc. V tuto chvíli technici bazén napouštějí vodou.

Na školu se těší jak učitelé, tak i děti. Mnohé z nich se řadu měsíců neviděly. Kvůli distanční výuce. "Chybí nám kontakt s těmi dětmi. Ta proluka byla strašně dlouhá," přiznává asistentka pedagoga Monika Balogová. "To bude hodně zvláštní, protože si děti odvykly chodit do školy," myslí si učitelka Marie Koniariková.

"Známkovat nebudeme ze začátku. Určitě to zkraje bude formou hry, budeme opakovat. Zjistíme, co umí, co neumí," slibuje její kolegyně Michaela Budajová.

Někteří učitelé se ale obávají, aby jim další koronavirová vlna neomezila výuku. "Obrovský chaos v těch pokynech, a mění se to z týdne na týden, ze dne na den," povzdychává si Iva Kovářová.

Ředitelé přesto věří, že to učitelé a školáci zvládnou. Dbát se má hlavně na zvýšenou hygienu.