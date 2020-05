Školy řeší, jestli otevřou. Část rodiče nabádá, aby děti nechali doma

Za tři týdny se mohou školáci prvního stupně vrátit do lavic. Ředitelé základních škol ale musejí zajistit, aby se nepotkávali před budovou, na chodbách ani v jídelně. Docházka bude dobrovolná. Některé školy se přiklánějí spíše k distanční výuce, tedy aby vyučování nadále pokračovalo z domova.

Učit se z domova, nebo opět ve škole? Otázka, kterou řeší nejen rodiče, ale také ředitelé základních škol. Řadě škol se ale nelíbí nápad rozdělit třídy na dvě skupiny.

"Rozdělit děti na dvě části, to znamená na ty, co jsou ve škole, a co nejsou ve škole, znamená, že z toho paní učitelky zkolabují," prohlásil ředitel základní školy Jan Horkel.

Školy tak už zasílají rodičům dotazníky s předběžným zájmem o školní docházku. Některé k nim ale připojily i informaci, že preferují, aby žáci zůstali doma.

"Důraz ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nadále kladen na distanční výuku tak, aby se nerůznila příprava žáků ve škole a těch, kteří zůstanou doma (těch bude pravděpodobně větší počet, protože riziko případné nákazy při celodenním společném pobytu dětí v jedné třídě je poměrně velké)," stojí v dopise žákům kladenské školy.

To se ale nelíbí některým rodičům. "Ty školy se zodpovědnosti zbavují a nechávají to na rodičích, a to rozhodnutí je docela těžký," popsal jeden z nich.

"Já si nemyslím, že by školy měly primárně odrazovat všechny rodiče od toho, aby děti dávali do škol," uvedl už dříve ministr školství Robert Plaga.

Podle něj by se do školních lavic mělo vrátit 40 až 60 procent žáků, což by ale pro některé školy mohl být problém. Nemají totiž dostatečnou kapacitu místností nebo personálu. Proto doufají, že žáků nebude tolik. "Já mohu přijmout jenom 130 dětí do školy," sdělila ředitelka Martina Štychová.

"Právě proto se vytvářely ty kapacity a nebyl tam ten druhý stupeň, tak by to mělo být realizovatelné na většině škol," myslí si Plaga. Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15 a jejich složení se nebude nijak měnit.