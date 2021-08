Školy řeší návrat žáků, některé nesplňují požadavky ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení, kterým by se měly už za měsíc s příchodem žáků do lavic řídit školy. Ty se teď k němu mají vyjádřit a ministerstvo pak prý jejich připomínky do materiálu zapracuje. Někteří ředitelé si ale už teď stěžují na to, že mají problém s požadavky na místo a volné učebny.

Ředitelé škol dostali 14 dní na vyjádření k materiálu ministerstva zdravotnictví. Na jejich návrhy a připomínky teď čeká ministerstvo školství.

"Jsme ve stálém kontaktu s řediteli škol a v příštích dnech budeme sbírat jejich podněty a poznámky k materiálu tak, aby mohly být zapracovány do manuálu s kompletními informacemi. Ten, jak jsme avizovali, bude do škol rozeslán v polovině srpna poté, co ministerstvo zdravotnictví vydá potřebná mimořádná opatření," sdělil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

"V rámci možností se snažíme maximálně tomu vyjít vstříc, nicméně je spousta věcí, kde to prostě nejde, protože bychom nebyli schopni naplnit náš školní vzdělávací program," upozornil ředitel ZŠ Kosmonautova v Ostravě Marek Pabjan.

Problém je hlavně s místem, chybí učebny, kde by mohla probíhat třeba půlená výuka cizího jazyka.

V prostorách škol by se měly podle doporučení ministerstva omezit návštěvy cizích lidí, například se nedoporučují besedy nebo divadelní představení. Doporučení se vztahuje i na jídelny. Měly by regulovat počet strávníků a zrušit odebírání příborů z hromadných zásobníků nebo používání samoobslužných bufetů.

"Jsme zvyklí, že věci se mění v poslední době ze dne na den, takže předpokládám, že ministerstvo bude aktualizovat doporučení a opatření a budeme na to reagovat," objasnil Pabjan.

Školy jsou prý připraveny na to, že děti budou od září před výukou testovat. Začít by se mělo hned první den. Testování by pak mělo být pravidelně jednou týdně.