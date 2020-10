Školy se opět uzavřou. Jak zažádat o ošetřovné? MANUÁL PRO RODIČE

Od středy začnou platit nová opatření, jejichž součástí je i uzavření všech škol s výjimkou mateřských. Pro mnohé rodiče to znamená, že nebudou moci jít do práce a budou muset zůstat s dětmi doma, jako tomu bylo i na jaře. Podívejte se, jak to teď vypadá s ošetřovným a jak o něj zažádat.