Školy se otevřou i na Děčínsku. Brazilská mutace se nepotvrdila

Po týdenním odkladu půjdou do škol i děti z Děčínska. V pondělí se tam otevřou školy pro žáky prvního stupně. Minulé pondělí hygienici návrat do škol nedoporučili kvůli nebezpečné brazilské mutaci koronaviru. Podezření se ale nakonec nepotvrdilo.

Děčínsko je dlouhodobě nejvíce postiženým regionem Ústeckého kraje v počtu nemocných covidem. Minulý týden hygienici zakázali návrat dětí do základních škol kvůli podezření na brazilskou mutaci koronaviru, objevily se tam dva případy nákazy. Později ale varování zmírnili, nakažení prý neměli novou mutaci viru, ale jen méně nebezpečnou variantu.

Hygienici proto povolili návrat dětí do škol s týdenním zpožděním. To znamená, že se žáci prvního stupně základních škol mohou vrátit do lavic hned po víkendu, tedy v pondělí 19. dubna. Povolený bude také návrat dětí do mateřských a základních uměleckých škol.

Děčínsko do této chvíle bylo posledním okresem v zemi, kde musely děti zůstat doma i po rozvolnění některých opatření. Výuka se v Česku obnovila před pěti dny, děti se v lavicích střídají v týdenním režimu a dvakrát týdně musejí podstoupit test na koronavirus.

Žáci druhého stupně zatím stále zůstávají doma. Docházet smějí jen na konzultace, kde ale nesmí být víc než šest lidí najednou.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.