Školy se otevřou i pro děti z kritické infrastruktury. Které z nich tam mohou?

Minimálně do 10. ledna bude Česko v pátém stupni systému PES. To znamená, že do škol budou chodit pouze žáci prvních a druhých tříd. Pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury, ve věku od tří do deseti let, musí kraje zřídit nebo určit školu, která se o jejich děti postará.

Do kritické infrastruktury patří například záchranáři, zaměstnanci doručovacích služeb, uřadu práce, finanční správy, pedagogové a další.

"Základní školy byly vybrány po dohodě s jejich zřizovateli, tedy městskými částmi. Praxe bude obdobná jako při minulé situaci. Požadavky na umístění dětí zaměstnanců pošle oslovený zaměstnavatel na Magistrát hlavního města Prahy na odbor školství, mládeže a sportu. Ten rozmístí děti do jednotlivých škol a informuje školu a zaměstnavatele,“ řekl radní hlavního města Prahy Vít Šimral.

V krajích bude praxe obdobná. Těm to totiž nařizuje usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020, které začíná platit 4. ledna a končí úderem půlnoci 10. ledna. Informace o tom, které školy budou těmto dětem k dispozici, uvádí většina magistrátů na svých stránkách, případně je najdete přímo na stránkách jednotlivých škol.

Nutno dodat, že Česká republika může zůstat v pátém stupni i další týden. O případném prodloužení bude ale vláda teprve jednat v nadcházejících dnech.

