Školy se připravují na návrat žáků. Je to na poslední chvíli, stěžují si

Připravit rozvrhy, uklidit třídy, vydezinfikovat lavice a nachystat vše na návrat žáků prvních stupňů do škol. To je teď úkol, na který zbývá ředitelům a učitelům jen pár hodin.



"Manuály jsme poprvé dostali ve dvě hodiny ráno ve středu, začali jsme je během středy studovat. Už jsme poslali první informace rodičům, což je nějaký nástřel, jak budeme fungovat od pondělí. Ve čtvrtek ráno jsme si byli vyzvednout testy,“ popsal zástupce ředitelky pražské ZŠ a MŠ Na Smetance Zbyšek Vít.



"Nejdřív jsme seděli s provozními zaměstnanci, bavili jsme se o tom, jak budou připraveny testovací místnosti, co připravit za dezinfekce a všechny ostatní pomůcky. Něco ještě musíme doobjednat a jinak mám odpoledne online poradu s vyučujícími,“ řekla zástupkyně další pražské základní školy Renata Turková.



Ve školách budou povinné roušky a děti budou také dvakrát týdně testovány antigenními testy. Pokud někomu ze třídy vyjde test pozitivní, bude muset absolvovat přesnější PCR test.

"Testování tříd bude prováděno přímo ve třídě s tím, že učitel si s asistentem vyzvedne děti před školou a odvede nahoru. Už máme systém, který jsme poslali rodičům, s nástupem do školy, aby se třídy míjely,“ doplnila ředitelka ZŠ a MŠ Na Smetance Hana Vítová.



Do mateřských škol se zatím vrátí jen předškoláci a děti zdravotníků a zaměstnanců kritické infrastruktury, a to maximálně v 15členných skupinách. "Dezinfikovali jsme, přerovnávali jsme hračky, připravovali jsme si materiály, měnili si nástěnky ze zimních na jarní. Zjišťovali jsme předběžný zájem rodičů minulý týden a do čtvrtečního večera se rodiče mají rozhodnout, zda dítě do školky přijde nebo nepřijde,“ uzavřela vedoucí učitelka MŠ Na Smetance Petra Juhanová.



Od 19. dubna by se měli na praktickou výuku a do laboratoří vrátit studenti středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a posledních ročníků vysokých škol, to prý ale ještě vláda potvrdí podle aktuálních dat.



Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.