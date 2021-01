Školy už se připravují na otevření. Bojí se ale dalšího zavírání

Vláda sice prodloužila současná opatření, nově ale můžou začít fungovat jesle. O návratu všech žáků prvního stupně do škol by se mohlo rozhodnout podle vývoje epidemie už příští středu. Podle ministra zdravotnictví ale jejich návrat nebude možný dřív než 1. února. Řada škol už se na to začala připravovat.

Od 1. února by se mohli do základních škol vrátit žáci prvního stupně. Bude ale záležet na vývoji epidemické situace.

Návrat posledních ročníků do škol ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podmiňuje poklesem hospitalizovaných pod 3000, tedy zhruba na polovinu současného stavu. Dřív než za tři týdny to podle ministerstva nebude.

"O případných úpravách provozu škol od 1. února rozhodne vláda příští středu," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Změny by měly být zahrnuty i do nové verze protiepidemického systému PES.

"V současné době je v pátém stupni zakomponováno povolení maturitních a devátých ročníků a případně těch, které budou ukončovat studium výčním listem. Ve hře je i otevření malotřídních škol. A když to situace dovolí, tak i otevření prvních stupňů," řekl v pátek ministr zdravotnictví Blatný.

Školy se nechtějí dostat do situace, kdy by musely po znovuotevření zase zavírat. "Budeme rádi, když to bude co nejdřív, zároveň ale nikdo z nás ředitelů si nepřeje to, aby se děti vrátily a za měsíc jsme opět školu zavírali," uvedl Vladimír Matuš, ředitel ZŠ Matiční v Ostravě.

"Devátý ročník se připravuje na přijímací zkoušky. To, co nestihnou v deváté třídě, tak budou muset dohánět na střední škole a o to to pro ně bude složitější," myslí si ředitelka další ostravské základní školy Šárka Feherová.

Školy se na případný návrat žáků už připravují a v záloze mají i schválené rozvrhy. "Učebny máme připravené, protože v nich jsou někteří vyučující, pro které je výhodnější být tam a vysílat vlastně žákům ze třídy," prozradil Matuš.

Některá školská zařízení pravidelně dezinfikují třídy ozonem nebo nakoupila filtry s UV zářením k čištění vzduchu, který má působit nejen proti koronaviru.





"Likviduje viry, bakterie a dokonce i dětskou obrnu. Je možné ho mít zapnutý právě v přítomnosti dětí," vysvětlila Feherová.

Jako problematickou však rodiče vidí povinnost nošení roušek. Menší děti, které do škol chodí, si už na ně ale musely zvyknout.