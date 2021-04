Starosta žádá po vládě výjimku. Chce otevřít školy pro první i druhý stupeň

Dostat všechny děti z distanční výuky do škol se snaží městská část Praha 9. Tamní radnice chce už v pondělí otevřít deset základních škol, které mají sloužit jako modelový příklad pro ostatní. Jednou týdně by si tam děti dělaly PCR test. Podle tamního starosty ukázalo dosavadní antigenní testování nízký počet nakažených mezi dětmi. Použití rovnou PCR testů by bylo rychlejší a spolehlivější.

Čtvrteční testování v pražských školách odhalilo mezi dětmi ani ne 0,5 procenta nakažených a například v Jihomoravském kraji ještě méně. Vedení městské části Prahy 9 navrhuje změnu metodiky.



"Je zřejmé, že my jsme připraveni otevřít školy naplno, to znamená jak první stupeň, tak druhý stupeň. Budeme žádat ministerstvo, aby nám udělilo výjimku, aby se prostě zjistilo, jak ta škola funguje, nebo nefunguje," uvedl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).



Klíčem jsou prý PCR testy. Zkoušet se budou na deseti školách v Praze 9. Ty by se pro všechny žáky mohly otevřít už v pondělí. S metodou slinných PCR testů začala Praha 9 už ve středu v mateřských školkách, ze 400 dětí se nákaza prokázala pouze u jednoho.



Ve školách se zatím testuje tak, že dítě, které má pozitivní antigenní test, jde ještě na potvrzující PCR test. Trvá to celé i několik dní. Praha 9 chce, aby byl jen PCR test. Výsledek by pak byl znám ještě týž den a už druhý by šla celá třída do karantény. Navíc by odpadla rotační výuka.

"Každý pátek dostanou rodiče od daného dítěte odběrovou sadu, která je vybavena unikátním QR kódem, jsou odebrány sliny, v pondělí ráno je dopraví do sběrné nádoby a my svážíme vzorky k nám do laboratoří. Ještě ten daný den dostávají výsledek tudíž jsou na distanční výuce jeden den, a pak úterý až pátek už dochází běžně do školy," řekl dodavatel PCR testů Viktor Furman.

Návrhu na otevření všech tříd s testováním PCR jsou prý nakloněny i další městské části.

