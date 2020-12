Školy, volný čas i práce: KOMPLETNÍ PŘEHLED, co vše musíme dodržovat

Protiepidemický systém PES měl vnést do opatření v Česku řád, ale už v nich opět začíná být chaos. Vláda totiž nevrátila zemi do čtvrtého stupně, přestože se rizikové skóre drží na čísle 64, a místo toho zpřísnila jen některá nařízení. Kromě toho má vlastního pravidla školství, kultura nebo sport. Redakce TN.cz přináší přehled všeho, co momentálně platí.

Česko zůstává ve třetím stupni protiepidemického systému PES. Vláda o tom rozhodla navzdory tomu, že rizikové skóre se už několik dní drží na čísle 64, jež odpovídá stupni čtvrtému.

Některá opatření se ale od středy zpřísňují a z mnoha míst zní kritika, že tím kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) do nařízení proti šíření covidu-19 opět vnáší chaos. Co všechno momentálně platí? Podívejte se na přehled, který připravila redakce TN.cz:

VŠEOBECNÁ NAŘÍZENÍ

- Roušky: ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech

- Hromadné akce: 50 lidí venku, 10 lidí uvnitř

- Svatby, pohřby, bohoslužby: nanejvýš 30 lidí

- Návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních: zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb kromě vymezených výjimek, omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních

- Omezení volného pohybu: bez omezení

- Omezení úřadů: kratší úřední hodiny, organizační a režimová opatření

- Pití alkoholu venku: platí od středy 9. prosince po celý den podle rozhodnutí vlády, ve třetím stupni ale není

NAŘÍZENÍ V HOSPODÁCH, OBCHODECH, PRÁCI A JINDE

- Roušky: všechny vnitřní prostory, vybraná veřejně přístupná místa a veřejná doprava

- Výrobní a skladové provozy: mimořádná hygienická opatření (rozestupy dva metry, ochrana dýchacích cest), organizační a režimová opatření dle podmínek provozu, omezení koncentrace zaměstnanců, služebních cest, externích a interních jednání, management směn, doporučuje se testovat

- Kancelářské a ostatní provozy: doporučuje se pracovat z domova, pravidelný úklid vstupu, pracovišť, provozních prostředků, vozového parku, omezení koncentrace zaměstnanců a rozvržení směn, omezení služebních cest a interních i externích jednání, doporučeno je testování dle konkrétních možností provozu, volba formy testování je na zaměstnavateli

- Provozovny stravovacích služeb: ve třetím stupni mají být uzavřeny od 22 hodiny, ale vláda rozhodla o zpřísnění na 20. hodinu od středy 9. prosince, jen usazení hosté, nejvíce čtyři lidé u stolu a obsazenost najevýš 50 procent kapacity hostů, doporučeno je používání eRoušky nebo rezervačního systému

- Nákupní centra, maloobchod: omezení počtu osob (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy), dvoumetrové rozestupy mezi zákazníky, management front (uvnitř i venku), nakupování umožněno jen s nákupním vozíkem či košíkem tam, kde se používají, v nákupních centrech omezení jídelních koutků pouze na výdejní okénko, uzavření dětských koutků

- Vánoční stromky a kapři: prodej kaprů je povolen jako prodej lokální potraviny za dodržení pravidel pro venkovní trhy, venkovní prodej vánočních stromků za dodržení režimových opatření, management front

- Vánoční trhy: možné je obsadit pouze každé druhé stanoviště pro stánek s minimálním rozestupem čtyři metry, bez omezení sortimentu, zákaz prodeje občerstvení a alkoholu ke konzumaci na místě, zajistit je třeba trvalý dohled nad dodržováním opatření, platí zákaz stolů a míst k sezení

- Veletrhy, výstavy, konference, zoologické zahrady: roušky po celou dobu návštěvy, dvoumetrové rozestupy, maximálně 25 procent kapacity areálu, uvnitř jeden člověk na 15 metrů čtverečních, skupiny po nanejvýš 10 lidech

- Konference: dvoumetrové rozestupy mezi účastníky, rozestupy židlí nejméně dva metry, konzumace občerstvení pouze vsedě, nanejvýš čtyři lidé u stolu, maximálně 10 lidí uvnitř a 50 venku

- Ubytovací služby: bez omezení ubytování, roušky povinné pro personál i hosty, dezinfekce u vchodu a na recepci, zvýšená hygienická opatření a pravidelná dezinfekce věcí a ploch

- Herny, kasina, sázkové kanceláře: uzavření provozoven ve 22 hodin, management front uvnitř i venku, v hernách a kasinech jen usazení hosté, nanejvýš čtyři lidé u stolu, v sázkových kancelářích jeden člověk na 15 metrů čtverečních

- Služby (kadeřnictví, kosmetika a podobně): omezení počtu osob (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy), rozestupy mezi zákazníky minimálně dva metry (včetně čekáren), nutnost použití roušky či respirátoru, a to i u zákazníka, pokud to služba dovoluje, děti do 15 let v (doprovodu osoby starší 15 let) se do počtu zákazníků nezapočítávají

NAŘÍZENÍ VE ŠKOLSTVÍ

- Mateřské a speciální školy: prezenční výuka

- První stupeň ZŠ: prezenční výuka

- Druhý stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií: rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), prezenční výuka devátých ročníků ZŠ

- Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy: rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), prezenční výuka závěrečných ročníků, čtvrtých ročníků konzervatoří a ve školách při výchovných ústavech, prezenční praxe studentů zdravotnických oborů

- Vysoké školy: praktická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka pro všechny ročníky do 20 studentů, prezenční výuka prvních ročníků do 20 studentů, individuální studijní plány studentů doktorské studia a probíhat smí i individuální konzultace, stáže, praxe a fungovat mohou sportoviště pro výuku

- Roušky: všechny vnitřní prostory škol, venku podle obecných pravidel, učitelé mohou roušku nebo respirátor nahradit ochranným štítem, pokud je nezbytné, aby žáci a studenti viděli jejich ústa, musí být dodržen odstup přinejmenším dva metry

- Větrání: Pět minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, anebo každých 30 minut

- Stravování: pro distanční výuku pouze odběr, pro prezenční výuka platí pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb, doporučené jsou rozestupy mezi žáky z různých tříd

- Vstup třetích osob do školy: pouze v důvodných případech s minimálním kontaktem s dětmi, žáky či studenty, v mateřských školách je povolen vstup doprovázejících osob mimo šatny

- Zkoušky: jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v místnosti, přijímací, maturitní, závěrečné zkoušky s režimovými opatřeními

- Školní družiny: pro prezenčně vzdělávané za dodržení stejnorodosti skupin stejně jako ve třídě

NAŘÍZENÍ V KULTUŘE

- Roušky: umělci je musejí nosit ve všech vnitřních prostorech kromě zkoušek a představení, všichni ostatní musejí mít roušku v zákulisí i při zkouškách, hráči i dirigent odkládají roušku až po usednutí na své místo, znovu ji nasazují hned po skončení zkoušky či představení

- Zpěv: pokud je součástí scénického díla zpět, celkový počet účinkujících na jevišti či ve zkušebně nesmí překročit číslo, které se rovná celkové podlahové ploše jeviště v metrech čtverečních dělené čtyřmi

- Diváci: veškerá kulturní opatření smí probíhat jen bez přítomnosti diváků, možný je distanční (televizní nebo internetový) přenos

- Umění jako povolání: pravidla chování na zkouškách určuje provozovatel na základě konkrétních podmínek, hráči jakýchkoliv nástrojů musejí dodržovat odstup alespoň 1,2 metry (měřeno od středu jedné židle do středu židle druhé) a u každého hráče na smyčcové nástroje je nutné využít samostatný notový pult, pokud to povolí prostorové podmínky

- Muzea, galerie: 25 procent kapacity, skupiny nanejvýš po 10 lidech

- Hrady a zámky, památky: skupiny nanejvýš po 10 lidech

- Knihovny: jeden člověk na 15 metrů čtverečních, dvoumetrové rozestupy

- Bohoslužby. 30 procent kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci, dvoumetrové rozestupy mezi sedícími v jedné řadě, dezinfekce a větrání, bez hromadného zpěvu

NAŘÍZENÍ VE SPORTU

- Roušky: všechny vnitřní prostory, bez roušek pouze profesionální sportovci při tréninku a při soutěžích, přislíbeno je i odložení roušek amatérských sportovců, pokud mají negativní antigenní test

- Sportovní soutěže: profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků, pravidelné testování profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů

- Profesionální sportovci: pro vnitřní i venkovní přípravu na jedné sportovní ploše nanejvýš jeden tým nebo jedna skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, pro příchod a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy a toalety musejí být nastavena režimová opatření.

- Amatérští sportovci: pro vnitřní přípravu na jedné sportovní ploše nanejvýš jeden tým nebo jedna skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 lidí, sportovat lze venku, vždy pouze dva hrací týmy nebo skupiny, pro příchod a odchod opět režimová opatření, testování je doporučeno

- Rekreační sporty: 10 lidí uvnitř a současně nanejvýš jeden člověk na 15 metrů čtverečních, venku nanejvýš dva hrací týmy nebo dvě skupiny

- Fitness: lze venku i uvnitř, dvoumetrové rozestupy, uvnitř nanejvýš jeden člověk na 15 metrů čtverečních, skupinové aktivity do 10 lidí, při individuální tréninku dvoumetrové rozestupy s výjimkou klienta a trenéra, zakázán je ale fyzický kontakt, skupinové lekce maximálně v devíti lidech a jeden trenér s dvoumetrovými rozestupy

- Bazény, wellness: venku nanejvýš 50 lidí, uvnitř jeden člověk na 15 metrů čtverečních, individuální užití služby bez omezení do naplnění kapacity, skupinová aktivita omezená do 10 lidí, školní kurzy plavání jsou zakázány

- Saunová centra: jeden člověk na 15 metrů čtverečních, zakázány jsou saunové ceremoniály a parní sauny, minimální teploty saun je 75 stupňů Celsia, bez krystalického ochlazení a ledových studen

