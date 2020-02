Školy vyhlašují chřipkové prázdniny. I na zdravé dítě dostanete ošetřovné!

Chřipkové prázdniny často znamenají radost pro děti, ale starost pro jejich rodiče. Musí totiž pro své potomky zajistit hlídání, případně si sami vzít volno. Mnoho z nich ani netuší, že existuje jednodušší řešení. Ze zákona totiž mají nárok na ošetřovné, přestože zrovna jejich dítě je zdravé.

Dávku totiž mohou lidé čerpat jak v případě, že pečují o nemocného člena rodiny, tak pokud se starají o dítě mladší deseti let, jehož škola zavřela z důvodu "nepředvídané události". Tou může být právě epidemie nebo nějaká technická závada. Při péči o starší dítě na ošetřovné nárok nemáte.

Ošetřovné se také netýká živnostníků, přestože si platí nemocenské pojištění. Dávka se vyplácí od prvního dne ošetřování, nejdéle však po dobu devíti kalendářních dní. Rodiče se mohou v péči o dítě střídat. V případě samoživitelů to může být až 16 kalendářních dní.





Výši ošetřovného si můžete spočítat na kalkulačce webu Peníze.cz:

"Prázdniny" měli už v minulém týdnu žáci základní školy T. G. Masaryka v Lysé nad Labem, v pátek zavřela 55. mateřská škola v plzeňské Mandlově ulici. V pondělí vyhlásila mimořádné volno 26. základní škola Plzeň-Růžovka a v úterý třeba škola ve Škrdlovicích na Žďársku.

Celostátní chřipkovou epidemii oznámila hlavní hygienička Eva Gottvaldová v pátek. Na začátku týdne pak Státní zdravotní ústav uvedl, že aktuálně je v Česku 1865 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nejvíce pacientů je v Jihočeském, Moravskoslezském a Plzeňském kraji.

Oproti minulému týdnu nemocnost vzrostla o 28,4 procenta, nejvíce ve věkové kategorii 25 až 64 let. Nejvíce nemocných je ale stále ve věku do pěti let. Do konce ledna bylo hlášeno celkem 76 klinicky závažných případů, z nichž 14 už chřipce podlehlo.

Podívejte se na reportáž TV Nova o chřipkové epidemii: