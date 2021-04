Školy vyzrály na zákaz tělocviku. Děti cvičí kdykoliv během vyučování

Česká školní inspekce přišla s neobvyklým doporučením pro základní školy. Kvůli zrušenému tělocviku nemají děti dost pohybu, a tak by podle ní měli učitelé zařazovat různá cvičení jinam do výuky. Žáci by se měli například před hodinou protáhnout nebo si o přestávkách zaskákat.

V litvínovské základní škole se před hodinou češtiny protahují do rytmu básničky. Přesně tak, jak to navrhuje Česká školní inspekce. Protahování je jen začátek.

"Uděláme tolik dřepů, kolik je ve slově kočka písmen," instruuje je paní učitelka.

Podle školní inspekce děti ztratily pohybové návyky a ve škole jim prý chybí nejčastěji tělocvik. Jenže do tělocvičen se nesmí kvůli protiepidemickým opatřením. Zatímco při obědě se děti mohou potkávat bez roušek, na hřiště nebo do tělocvičen nemůžou.

"Připravili jsme dokument, jak ty aktivity realizovat mimo hodiny tělesné výchovy, ty pohybové aktivity se stanou součástí běžného školního režimu," uvedl Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora.

Zatím není jasné, kolik škol už se novou metodikou začalo řídit. Je dobrovolná.

"Byli bychom radši, kdyby byly úplně otevřené výchovy a děti mohly cvičit a zpívat. Fyzicky strádaly, jsou mnohem obéznější, pomalejší a hlavně lenivější," řekla ředitelka litvínovské základky Radka Jirkovská.

Podle návrhu školní inspekce by se děti měly hýbat také o přestávkách. Třeba skákat panáka. Anebo do školy dojíždět na kole. Podle psychologů by ale děti měli motivovat především rodiče.

"To doporučení bohužel nenahrazuje, co by mělo být v rodině, k tomu patří i fyzická příprava, musí to být zájem, koníček toho dítěte," myslí si psycholog Slavomil Fischer.

Podle inspekce by také měli učitelé s dětmi chodit ven a učit se v přírodě.

