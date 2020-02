Školy zakazují mobily i o přestávkách. Ministerstvo plošné omezení nechce

Křik na chodbách a ve třídách vystřídalo ticho - děti totiž upírají zraky do telefonu. Některé školy proto mobily zakazují i o přestávkách. "Mobilní telefony máme zakázané už od roku 2007. Jsme za to rádi, protože děti spolu komunikují, hlavně o přestávkách, o to nám šlo," popsala ředitelka ZŠ Kladská Kateřina Vávrová.

Mobily o přestávkách i ve vyučování zakázala například i základní škola v pražských Hlubočepech. "Tráví čas venku, s kamarády, povídají si, připravují se na hodinu, je to určitě lepší," prohlásil ředitel ZŠ Pod Žvahovem Jan Horkel.

"Telefonování má negativní dopad na komunikaci žáků. V okamžiku, kdy žáci pracují na telefonu, tak se nepohybují," uvedl klinický psycholog Karel Humhal.

Školy a inspekce jsou ale v omezování telefonů nejednotné. Třeba v Boskovicích na Blanensku museli zákaz mobilů kvůli stížnosti jednoho z rodičů zrušit. V Jihlavě zase kvůli zabavenému mobilu podal otec trestní oznámení na učitelku.

Anketa Měly by mít děti zakázáno používat ve škole mobily? Ano 47 1690 (Muži: 1690 | Ženy: 0 ) hlasů Ne 19 704 (Muži: 704 | Ženy: 0 ) hlasů Jen při vyučování 34 1249 (Muži: 1249 | Ženy: 0 ) hlasů Pohlaví Muž

Žena Hlasovalo 3644 lidí. (Muži: 3644 | Ženy: 0 )

"Ředitel zodpovídá za děti celou dobu. Z toho titulu se nám zdá logické, aby měl právo zakázat používání telefonů i o přestávkách," sdělil prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

"Pokud je to jenom o tom, že bychom chtěli, aby ti žáci o přestávkách dělali něco jiného, tak je to trochu málo na to, abychom jim tyto věci zakazovali," oponoval náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

S absolutním zákazem také ministerstvo nesouhlasí. Pravidla chce upravit alespoň pro první stupeň. "Ředitelé škol mají možnost upravit používání mobilních telefonů nejen ve výuce, ale také o přestávkách, ve školním řádu, a to ve spolupráci se školskou radou, ve které jsou zastoupeni také rodiče," řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Mobily v tašce musejí třeba ve Francii nechat při vyučování žáci do 16 let. O omezení mobilů uvažuje i Velká Británie.