Školy zůstávají zavřené, jak zažádat o ošetřovné? Nový MANUÁL pro rodiče

Kdo má nárok na ošetřovné?

Nově podle zákona, který navrhla vláda a minulý týden schválila Poslanecká sněmovna, mohou o ošetřovné žádat rodiče dětí do 10 let. Dítě musí být v době uplatnění nároku mladší než 10 let, to znamená, že se jedná o děti narozené 15. 10. 2010 a později.

Nárok mají také rodiče dětí, které jsou závislé na jejich péči, a to bez omezení věku, a dětí, které mají nařízenou karanténu. O ošetřovné mohou žádat i samoživitelé či samoživitelky, které mají dítě v mateřské školce a ta byla uzavřená kvůli koronaviru.

Podmínky neplatí jen pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru, ale i pro lidi pracující na dohodu.

Jak zažádat o ošetřovné?

Předně je potřeba vědět, že žádost se podává až za uplynulý kalendářní měsíc. To znamená, že o ošetřovné za říjen, budete moci zažádat až na začátku listopadu. Do té doby je zbytečné stahovat a vyplňovat formulář a někam ho nosit či posílat.

Prozatím stačí nahlásit zaměstnavateli, že jste na ošetřovném. Na začátku listopadu pak vyplníte nový formulář, který je na stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a předáte ho svému zaměstnavateli. Tiskopis naleznete ZDE.

V novém formuláři není potřeba mít potvrzení od školy o jejím uzavření. V tiskopise si sami vyplníte prohlášení o tom, že je škola uzavřená. ČSSZ dokonce vytvořila manuál, jak formulář vyplnit. Podívat se na něj můžete v galerii na konci článku.

Kromě osobních a rodinných údajů zaškrtnete dny, během kterých jste o dítě pečovali a za které vám náleží ošetřovné. Podle nového zákona nárok platí po celou dobu trvání mimořádného opatření, nikoliv jen devět dní jako při standardních podmínkách.

Zažádat o ošetřovné je možné POUZE prostřednictvím nového formuláře. Starý tiskopis z jara nebude akceptován. Zaměstnavatel poté, co mu odevzdáte vyplněný formulář, doplní potřebné údaje a předá ho s dalšími podklady okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), která posléze dávku vyplatí.

Peníze by vám měly přijít nejpozději měsíc následující po dni, kdy OSSZ obdržela všechny podklady od zaměstnavatele. Pokud tedy formulář zaměstnavateli odevzdáte 2. listopadu a on dokumenty odešle napříkald 4. listopadu, ošetřovné za říjen dostanete nejpozději na začátku prosince.

Všechny podklady samozřejmě musí být řádně vyplněné, jinak OSSZ nemůže dávku vyplatit.

Důležitou informací je, že během podzimních prázdnin nárok na ošetřovné nemáte. Týká se to pouze 29. a 30. října, v ostatních dnech stále nárok platí. Výjimkou může být 28. říjen - pokud by vám zaměstnavatel přiznal náhradu mzdy, ošetřovné za ten den už nedostanete.

Zákon, který stanovuje nové podmínky ošetřovného, ještě musí schválit Senát a podepsat jej prezident České republiky. Spolu s výše uvedenými změnami se mění i výše dávky. Nově má zaměstnanec nárok na 70 % denního vyměřovacího základu. Kolik peněz dostanete, si můžete spočítat na kalkulačce ZDE.

Ošetřovné pro OSVČ

OSVČ budou o ošetřovné žádat v rámci programu ministerstva průmyslu a obchodu Ošetřovné pro OSVČ II. Vláda se dohodla na částce 400 korun na den. Stejně jako v případě zaměstnanců budou mít na "ošetřovné" živnostníci nárok, pokud jsou doma s dítětem do 10 let či dítětem s hendikepem, které vyžaduje péči.

Na začátku listopadu ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejní výzvu, na základě které budou moci OSVČ zpětně zažádat o dotaci.

Návod na vyplnění nového formuláře