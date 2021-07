Skončil na přístrojích. Lékaři zjistili, proč brazilský prezident stále škytá

Psal se rok 2018, když tehdejšího kandidáta na prezidenta bodl na mítinku do břicha jeho odpůrce. Krajně pravicový politik byl v kritickém stavu a ztratil 40 procent krve. Dokázal se ale zotavit. Pro jeho příznivce šlo o důkaz, že jde o silného vůdce a zvolili ho do čela země.

Od té doby musel Bolsonaro podstoupit řadu operací. A od začátku letošního července, tedy už asi dva týdny, ho navíc trápí chronická škytavka. Ta mu způsobovala problémy během projevů a musel se i omlouvat, že mu není rozumět.

"Příčiny škytavky jsou velmi různé a můžeme jich vidět desítky. Ale co je relativně časté, tak to jsou nemoci trávícího traktu, žaludku, roztažení žaludku, dráždění žaludeční sliznice. A potom také dráždění nervu, který vede ten vlastní reflex škytání. To znamená, že jakékoliv operační zákroky v břišní dutině, hrudníku, krku můžou způsobit škytavku," vysvětlil primář neurologické kliniky Aleš Tomek.

Bolsonaro už také sdílel svou fotku z nemocnice. Na lůžku je připojený na přístroje a po boku mu stojí zřejmě kněz. "Dá-li Bůh, brzy se vrátím. Brazílie je naše," vzkázal prezident.



Zatím nejdéle škytal Američan Charles Osborn. Ve svých 28 letech uklouzl a poranil si část mozku, která škytání za normální situace tlumí. Nejdříve škytal 40krát za minutu. Pak se interval ustálil na 20 škytnutích. Škytavka ho trápila po celý zbytek života, a to nepřetržitě 68 let. Škytat přestal záhadně jeden rok před svou smrtí.