Skončilo vyšetřování brutální vraždy barmanky. Podezřelému hrozí doživotí

Psal se pátek 13. prosince 2019, když v jedné z humpoleckých restaurací v noci brutálně zavraždili 58letou barmanku. Smutek za matku dvou dětí tehdy drželo celé město.



"Byla to nejhodnější ženská na celým světě, co u nás tady žila," vzpomínal pro TV Nova jeden ze známých servírky. "To byla tak vynikající ženská..." posteskl si další.



Žena měla mnoho řezných a bodných ran na hlavě, krku a především v oblasti břicha. Vrah si po činu z místa odnesl peníze i nějaké věci. Kriminalisté ještě ten den zadrželi muže, kterého z činu podezírají. Soudce ho následně poslal do vazby.



V Humpolci pracoval jako dělník. Se servírkou se dobře znal. I večer před tragédií měl v restauraci popíjet. Vyšetřování vraždy je u konce.



Muž se podle informací televize Nova k činu doteď nepřiznal. Měl, ale poranění, které nedokázal vysvětlit. Kriminalisté během vyšetřování našli i vražednou zbraň.



"Měl u sebe i nějaké věci, které pocházejí z té restaurace," řekl vedoucí kriminalista Pavel Kubiš.



V minulosti byl několikrát soudně trestán, jednou dokonce za pokus o vraždu. Tehdy dostal 10letý trest. I proto mu v případě odsouzení hrozí až doživotí. Soud by mohl začít ještě během letních prázdnin.