Skončily přijímačky na střední školy. Dostali byste se? TESTY A ŘEŠENÍ

V pondělí 3. a v úterý 4. května proběhly jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory středních škol a gymnázií. Žáci devátých tříd měli kvůli koronavirové pandemii ztížené podmínky. Ke zkouškám mohli jen s negativním testem nebo potvrzením, že covid už prodělali, celou dobu museli mít roušky. Na oba testy ale dostali víc času, na matematiku 85 a na češtinu 70 minut.

Výsledky přijímaček budou za dva týdny. Pokud nechcete trnout hrůzou, zda vaše děti obstály, můžete si jednotlivé testy i jejich neoficiální řešení projít už teď na TN.cz.

Zadání

Český jazyk

Zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory 2021 - 1. řádný termín [pdf]

Zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory 2021 - 2. řádný termín [pdf]

Matematika

Zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory 2021 - 1. řádný termín [pdf]

Zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory 2021 - 2. řádný termín [pdf]

Správné řešení

Ředitelé škol zveřejní výsledky jednotných přijímacích zkoušek ve středu 19. května. Teprve s nimi uvolní Cermat také oficiální správná řešení. Svůj pokus si ale můžete ověřit na neoficiálním řešení jednotlivých testů:

Řešení testu z češtiny z prvního termínu.

Řešení testu z češtiny z druhého termínu.

Řešení testu z matematiky z prvního termínu.

Řešení testu z matematiky z druhého termínu.

Některé školy byly shovívavé a žákům, kteří nedorazili s negativním antigenním testem, nabízely jeho provedení na místě. Dalším řešením je složení přijímaček v náhradních termínech. Jsou dva, a to 2. a 3. června. To se týká i těch, jimž test vyšel pozitivně a zúčastnit se v řádných termínech nemohli.





Anketa Co si myslíte o letošních jednotných přijímačkách na čtyřleté střední školy? Připadají mi adekvátní, neměnil(a) bych nic 8 2 hlasy Kvůli covidu by mohly být o něco jednodušší 70 16 hlasů Jsou příliš složité, úplně bych je přepracoval(a) 22 5 hlasů Hlasovalo 23 lidí.

Jako každoročně už se objevují první výtky směrem k náročnosti testů. "Co to Cermat na ty děti zkouší? Vždyť byly skoro rok doma. Přijde mi to mega těžký," napsala na facebooku Jana. "Přesně! Blázni," přitakala její jmenovkyně.





Zájemce o studium na šestiletých nebo osmiletých gymnáziích čekají přijímací zkoušky ve středu 5. a čtvrtek 6. května.

I kvůli přijímačkám praskají testovací místa ve švech. Podrobnosti v reportáži TV Nova: