Skoro měsíc nikoho neurazil! Kam zmizel komentátor Jan Rejžek?

Mnoho lidí má novináře Jana Rejžka spjato s kontroverzními výroky na adresu vlády nebo některých známých osobností. Jeho ostrým vyjádřením neunikli například Helena Vondráčková, Petr Hapka, Alena Schillerová, Karel Gott a další. Články Jana Rejžka vždy vzbuzují u čtenářů vášnivé diskuze.



"Na sociálních sítích jsou hlavně hateři. Člověk řekne pět slov a každý si je vyloží jinak. Proto tam často dochází k nedorozumění a konfliktům. On to ale tolik neřeší. Je ošlehaný větrem všech různých situací, které ho v životě potkaly a také tuto zem, že vydrží všechno, já jsem o tom přesvědčený,“ popisuje Rejžka Smoljak.



Proč tedy v posledních dnech Jan Rejžek nic nekomentuje, nám Filip Smoljak vysvětlil jednoduše. "Nefunguje mu počítač ani mobil. On nikdy nebyl na to IT, ani zdatný na vymoženosti dneška. Veškeré technologie má ve strašném stavu. Takže i my jsme teď tu komunikaci společně ztratili. Komunikujeme totiž z 99 procent elektronicky,“ říká Filip Smoljak.

Teď má tedy Jan volno a čas tráví odpočinkem a psaním společné knihy právě s Filipem Smoljakem. "Začínáme pracovat na knize, rádi bychom jí vydali do konce roku. Musíme ale tu techniku dát společně do pořádku. On je totiž člověk, co nosí kabát, dokud se úplně nerozpadne, a tak to má právě i s tou technikou,“ říká se smíchem Smoljak.

Smoljak je ale rád, že si Rejžek konečně odpočine. Posledních 5 let to měl prý opravdu náročné. "Taková pauza od těch stresových komentářů a nepříjemných konfliktů, co na síti Honza zažívá, protože si nenechá nic líbit, se teď náramně hodí. Máme tak čas dát knihu v klidu dohromady,“ vysvětluje Smoljak.

Známý novinář a facebookový glosátor Jan Rejžek si za svůj život prošel řadou redakcí. Komentáře pod jeho články jsou vždy plné kritiky. "Pan Rejžek by měl hrdinně kritizovat v oblasti sportu a hudby, kde věci asi rozumí. Do politiky by se rejt, ještě tak zhovadile, nemusel. Slova "slušnost" či "respekt" mu a ani jeho zastáncům asi nic neříkají,“ rozčiluje se jeden z komentujících.



S tím, že by se měl Rejžek vykašlat na politiku a vydat se jiným směrem souhlasí i Smoljak. "On je rád takovým recenzentem. Rád bych jeho pozornost obrátil trochu jinam, než jen na vládu, aby se zaměřil na tu kulturu. Ta mu sedí celý život. Kdyby se věnoval hlavně literatuře, tak by to bylo krásný. Osobně bych ho rád ještě popostrčil k divadlu, to je totiž zase moje srdeční záležitost,“ říká Filip Smoljak.



Jan Rejžek se s Filipem Smoljakem zná dlouhá léta. Přesto se oba snaží oddělit jejich profesní vztah od soukromého. "Když jste s někým kamarád a pracujete spolu, tak to nedělá úplnou dobrotu. Navíc já jsem vlastně jeho nadřízený, protože jsem vydavatel a on ten autor. Věřím ale, že až spolu vydáme knihu a doufám, že to bude brzo, tak už budeme jenom kamarádi,“ říká Smoljak.



Filip Smoljak posílá svému spolupracovníkovi vzkaz. "Doporučuji mu, aby teď chodil do parku, krmil ptáčky a občas něco napsal. A když mu to technicky nepůjde, tak mi to nadiktuje a já to pak zpracuji. Myslím, že je rád, že má teď klid. Ale pozor, to je klid před bouří, protože se chystá ta kniha. Poté kolem bude tolik slovních soubojů a kritiky, tak na to se můžete těšit," dodává tajemně Smoljak.



Nejenom to, jak je na tom Jan Rejžek ve věku 66 let se zdravím, se dozvíte v rozhovoru pod titulkem článku.