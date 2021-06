Skoro stoletá záhada. Žena objevila vzkaz v lahvi, ozvala se dcera autora!

Na pořádnou záhadu během potápění narazila před pár dny lodní kapitánka Jennifer Dowkerová z amerického Michiganu. Ze dna řeky totiž vylovila staře vypadající láhev, kterou chtěla zařadit do svojí sbírky. Pak ale zjistila, že je uvnitř skoro 100 let starý vzkaz a začala pátrat.

Dowkerová se potápěla, aby očistila prosklené dno své výletní lodi, když jí v řece Cheboygan zrak padl na zelenou láhev ležící v asi třímetrové hloubce. Rozhodla se ji vylovit a přidat do své sbírky jiných "pokladů" objevených při potápění, píše CNN.

Jenže tentokrát svým způsobem poklad opravdu našla. "Nejdřív jsem si myslela, že je to opravdu jen hezká flaška. Pak jsem ji ale zvedla a už pod vodou jsem přečetla slovo "tohle" z papíru, který byl uvnitř. To mě úplně dostalo, byl to vzkaz v lahvi," vzpomíná na nález lodní kapitánka.

Láhev podle ní byla asi ze dvou třetin zaplněná vodou, uvnitř stále plaval kus korkového špuntu, který podlehl zubu času a už neplnil svoji funkci. Jennifer dokázala srolovaný vzkaz hrdlem vytáhnout ven, šetrně rozbalit a přečíst. Díky tomu zjistila, že pochází z konce roku 1926.

Zpráva byla jednoduchá. "Může člověk, který najde tuto láhev, vrátit papír Georgi Morrowovi v Cheboyganu v Michiganu a říct mu, kde byla nalezena?" Dowkerová věděla, že Cheboygan je malé město a že v oblasti několik Morrowů žije, takže obrázky objevu vyvěsila na facebook s nadějí, že si jich někdo všimne.

Když se v sobotu ráno vzbudila, málem jí vypadly oči z důlků - její příspěvěk totiž sdílelo více než 100 tisíc lidí a bylo pod ním přes šest tisíc komentářů.

"Vůbec jsem nevěděla, kde najdu čas na hledání toho člověka. Jsem matka samoživitelka s malou firmou a třemi dospívajícími kluky," zmínila kapitánka výletní lodi. Starosti si ale dělala zbytečně, protože se jí krátce nato ozvala přímo dcera pisatele Michele Primeauová.

Ta přitom facebookový profil vůbec nemá a o všem se dozvěděla od naprosto cizího člověka, který se ji rozhodl sám vystopovat a kontaktovat. Z obrázku okamžitě poznala rukopis svého otce, i když vzkaz psal dvacet let předtím, než přišla na svět.

Odhaduje, že její otec láhev do vody vhodil na své narozeniny. "Nemůžu si být jistá, ale rozhodně to zní jako něco, co by byl schopný udělat," zamýšlí se dcera pisatele. Její otec zemřel v roce 1995 a aktuální objev jí prý pomohl vytáhnout z paměti spoustu příjemných vzpomínek. Kapitánka a potápěčka jí nabídla, že láhev i se vzkazem vrátí, ale Primeauová to odmítla, s tím, že jméno jejího otce "bude žít dál."