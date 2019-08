Skromnější, ale milá atmosféra. Inspektor vyrazil do kempu v Českém ráji

Prázdninový inspektor televize Nova se tentokrát rozhodl zkontrolovat kemp v Českém ráji. Na základě tipu od divačky se vypravil do Duo campu Branžež. Podívejte se, jak tábořiště, které patří spíše mezi ty skromnější a menší, obstálo.

Duo camp v Branžeži se rozkládá u Komárovského rybníka v Českém ráji nedaleko hradu Kost či Drábských světniček. Ubytovat se tu můžete ve vlastních stanech a karavanech. Kemp má k dispozici apartmány, obytné vozy anebo skutečně skromné dřevěné chatky pro méně náročné.

Cena ale odpovídá kvalitě, za noc v chatce zaplatí tři osoby 300 korun. Kontrole podrobil štáb TV Nova i sociální zařízení, které bylo v době návštěvy čisté. Sprchy jsou na žetony, za dvacet korun se můžete sprchovat šest minut.

"Mají to tady hezky zařízený, uklízejí tady, snaží se to udržovat v čistotě, takže i to je známka spokojenosti," pochvalovala si jedna z návštěvnic. "Já jsem spokojený. Jsme tady druhý rok, manželka jinam jet nechtěla," doplnil další.

Ke koupání můžete využít rybník ležící hned u kempu. Kvůli loňskému vypuštění a velkému suchu je v něm ale vody jen po kolena, což oceňují hlavně rodiče malých dětí.

K dispozici je i hřiště pro děti a další na plážový volejbal - půjčení míče i sítě je zdarma. A hlavu si v kempu nemusíte dělat ani s jídlem. V obchodě si od brzkého rána můžete koupit, co potřebujete, a v areálu funguje také restaurace.

"Od sedmi hodin tady funguje malý krámek, kde si můžete koupit pečivo a takové ty základní věci na snídani - marmelády, medy, jogurty," sdělil provozovatel kempu Jaroslav Forejt. "Každý den máme hotovky k obědu, dneska například hovězí pečeni s houskovým knedlíkem a španělského ptáčka s rýží," prozradila servírka.

Za stan zaplatíte 70 korun na noc, za vlastní karavan 109, za pronájem místního karavanu pak od 360 do 500 korun, pes vás vyjde na 35 korun stejně jako parkování auta.

Kempu udělil Prázdninový inspektor bronzovou medaili, i když to bylo těžké rozhodování. Přesvědčila ho hlavně spokojenost všech ubytovaných a milá atmosféra, která celý kemp ovládla.