Skryté triky v aplikaci WhatsApp. Hodí se každému uživateli

Úprava textu

Jste typ uživatele, který si rád upravuje vzhled textu podle sebe, nebo byste jen chtěli nějakou část textu zvýraznit? Pokud ano, bude se vám hodit funkce formátování textu. Za pomocí jednoduchého triku můžete psát tučně, kurzívou, přeškrtnutě nebo formátování kombinovat. Jak na to? Pro psaní tučně vložte před a za požadované slovo či část textu hvězdičku. Pro kurzívu podtržítko a pro přeškrtnutí vlnku. Funkční pro iOS i Android.





Ukládání fotografií do galerie telefonu

Fotografie, které vám vaši přátelé přes WhatsApp pošlou, se po nainstalování aplikace automaticky ukládají do galerie mobilního telefonu. Pokud vám tato funkce vadí, lze ji jednoduše deaktivovat. Pro iOS v dolní části obrazovky klikněte na Nastavení a zde rozklikněte volbu Chaty. Nyní byste měli vidět funkci Uložit do složky fotoaparátu, kterou můžete jednoduše deaktivovat.





Pro Android postupujte podobně. V horní části obrazovky rozbalte, klikněte naí a pod záložkounalezneme volbua deaktivujeme.Ukládání fotek lze pro iOS také deaktivovat u vybraných kontaktů. Pro tuto možnost rozklikněte. V horní části obrazovky klikněte naa zde vidíte několik možností. Vás v tomto případě zajímá opět položka, kde zvolíte možnostPokud byste si chtěli esteticky zpříjemnit komunikování pomocí WhatsAppu, můžete tak učinit pokud si nastavíte vaše pozadí zpráv. Dostaňte se opět doa zde rozklikněte volbu. Nyní byste měli vidět možnostpro iOS nebo jednodušěpro Android. Zde si můžete vybrat buď předdefinovaný obrázek, jednotnou barvu nebo fotografii z vaší fotogalerie.Pokud potřebujete mít některou z konverzací stále na první pozici mezi ostatními chaty, můžete tak učinit pomocí funkce připnout. Jednoduše po požadované konverzaci přejeďtepro iOS nebo na nía zobrazí se vám možnostPoslal vám někdo důležitou nebo jen hezkou zprávu a chcete si jí uložit? I to je možné.a po vyskočení malého menu u iOS zvolte možnost. Pro Android kliknětenav horní části obrazovky. Zprávy poté naleznete v Nastavení pod volbou Zprávy z hvězdičkou.Pokud půjdete opět do, kde zvolíte možnost, dále, zobrazí se vám seřazené konverzace podle velikosti v úložišti.a uvidíte, kolik zpráv v ní je. Platí pro iOS i Android.