Skrýval se léta, teď ho chytili. Tyrana nájemníků dopadli, když zrovna kradl

Odsouzený Jakub Smolík z Frýdku-Místku, který se čtyři roky skrýval před policií, aby se vyhnul nástupu do vězení, byl dopaden. Policisté ho našli v Polsku a zatkli. Soud ho poslal do vězení za šikanování nájemníků a za podvod. Obyvatelům domu pět let netopil, nejspíš proto, aby je přinutil se vystěhovat. Policisté ho zatkli ve chvíli, kdy vykrádal auto.

V bytech měli nájemníci v největších mrazech jen o pár stupňů víc, než bylo venku. Museli si přitápět přímotopy, někteří i troubou. I když platili za energie, Jakub Smolík jim teplo do bytů nepustil. V bytech se usadila plíseň a praskaly radiátory.

Na Smolíka bylo podáno několik žalob i za podvod, k soudu chodil sporadicky, po odsuzujícím souhrnném rozsudku na šest a půl roku ale do vězení nenastoupil a utekl. Soudkyně na něj vydala zatykač.

Smolík ale udělal zásadní chybu: Podle polské policie vykrádal auta a právě při tom ho chytili kousek za našimi hranicemi. Čeští kriminalisté polské kolegy už požádali o vydání uprchlíka zpět do vlasti. To by podle informací TV Nova mohlo klapnout do konce roku.