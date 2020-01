Skupina chlapců zničila židovský hřbitov! Policie promluvila o motivu

Slovenská policie vypátrala skupinu vandalů, která poškodila 20 dobových náhrobků ze žuly a pískovce na židovském hřbitově v městské části města Rajec. Podezřelá je pětice chlapců ve věku od 9 do 12 let z okresu Žilina.

Děti údajně povalily těžké náhrobní kameny. Dva pomníky se při pádu zlomily. "Policie zjistila, že pachatelé nejednali z důvodu rasové, etnické a náboženské nesnášenlivosti, nenávisti vůči jiné skupině osob nebo z důvodu propagace ideologie, která by směřovala k potlačování základních práv a svobod," napsala slovenská policie na facebooku.

Kvůli nízkému věku nebudou chlapci trestně stíhání. Způsobili však na hřbitově škodu ve výši 5000 eur, v přepočtu 125 tisíc korun. Policie neuveda, jestli rodiny malých vandalů budou muset škodu uhradit.

"Na této smutné události je pozitivní snad jen to, že to nebyl cílený útok (proti Židům), což jsme předpokládali. Pro nás je základem to, aby ten hřbitov se dostal opět minimálně do takového stavu, jako byl," řekl slovenským médiím předseda židovské náboženské obce Pavel Frankl.