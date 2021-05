Skvělá zpráva! Vakcíny fungují proti mutacím koronaviru, tvrdí WHO

Vakcíny proti koronaviru, které jsou v současné době schválené a používají se v Evropě, jsou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) schopné chránit před všemi mutacemi koronaviru.

S dobrou zprávou přišli odborníci ze Světové zdravotnické organizace. "Všechny varianty viru způsobující covid-19, které se dosud objevily, reagují na dostupné, schválené vakcíny,“ informoval šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge.



V současné době se v evropských státech očkuje především vakcínami společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Některé země používají také například ruskou vakcínu Sputnik V.



Odborníky děsila zejména indická mutace koronaviru, která se objevila v řadě států. Z výzkumů vyplývá, že se tato varianta dokáže šířit velmi rychle. Vakcíny by však také na ni měly zabírat. "Je to hrozba plná neznámých,“ varovala Catherine Smallwoodová z WHO.



Přestože by očkovací látky měly být účinné a situace s koronavirem by se tak měla uklidňovat, podle expertů je třeba se mít stále na pozoru. "Přestože se zdravotní situace v Evropě zlepšuje, je stále potřeba se vyhýbat mezinárodnímu cestování. Hrozba totiž stále existuje,“ uzavřel Kluge.



