Skvostná umělecká díla na výstavě v Galerii KODL Zajímáte se o výtvarné umění?

Pak si nenechte ujít předaukční výstavu, která probíhá až do soboty 25. května v Galerii KODL.

Ke spatření jsou totiž i díla, která byla dlouhá léta v zahraničí či v soukromých sbírkách a pro veřejnost tedy nedostupná. Některá z nich na trhu dokonce dosud nebyla k vidění vůbec. Nemusíte být sběratelé, navštívit tuto přehlídku výjimečných obrazů může každý, koho fascinuje české umění. Vstup je zdarma a otevřeno je každý den včetně víkendů a svátků. Aukce samotná se uskuteční v neděli 26. května na pražském Žofíně.



Výstava potěší i příznivce umění 19. století, které se představuje takřka 70 obrazy předních českých autorů. Ty doplňuje i několik výjimečných děl vybraných umělců ze zahraničí. Prohlédnout si můžete plátna malířů jako Václav Brožík, August Bedřich Piepenhagen, Quido Mánes či Josef Navrátil. Nechybí samozřejmě ani díla Václava Radimského, Antonína Chittussiho, Luďka Marolda nebo Antonína Slavíčka. Nepřehlédnutelná je i zcela výjimečná práce Jakuba Schikanedera Mlékařka , kterou odborníci považují za objev posledního desetiletí.Obdivujete díla české moderny? Pak je pro vás tato předaukční výstava doopravdy tím nejlepším místem. Naleznete zde totiž celou řadu vynikajících děl. K obrazům, které byly dlouhá léta očím veřejnosti skryté, patří i nejdražší položka celé aukce velice vzácné dílo Františka Kupky Plochy příčné II, které bylo možné naposledy spatřit na Kupkově souborné výstavě v roce 1968. Plátno, jehož vyvolávací cena je 28 milionů korun, rozhodně stojí za zhlédnutí.Již tradičně se na předaukční výstavě Galerie KODL schází početná kolekce Fillových, Špálových a Kubínových obrazů, které skvěle představují průřez celou jejich tvůrčí kariérou. K vidění jsou díla Františka Muziky, Josefa Čapka, Josefa Šímy nebo Jindřicha Štyrského. Významně je tentokrát prezentován také Mikuláš Medek. Silnou kolekcí je zastoupena Skupina 42, a to zejména díky obrazům Kamila Lhotáka. Určitě stojí za pozornost, že přehlídku českého výtvarného umění doplní práce významných zahraničních autorů. Nestává se často, že si můžete osobně prohlédnout díla Andy Warhola nebo třeba španělského malíře Oscara Domíngueze.Galerie KODL dlouhodobě podporuje činnost Centra Paraple . Proto bude výtěžek z prodeje prvních deseti položek předán na jeho konto. Stává se již tradicí, že současní umělci darují do dobročinných aukcí Galerie KODL prvotřídní díla. Patří jim za to velký dík a respekt. Aktuální kolekci věnovali: Federico Díaz, Jan Kaláb, Šárka Koudelová, Pasta Oner, Theodor Pištěk, Miroslav Polách, Čestmír Suška, Attila Szücs, Michal Škapa a Jaroslav Róna.Na dobročinné účely poputuje i výtěžek z prodeje zcela netypického aukčního předmětu - originální pistole CZ 75 REPUBLIKA s označením roku 1918, tedy rokem založení Československé republiky. Limitovanou edicí jednoho sta těchto pistolí se její výrobce, Česká zbrojovka Uherský Brod, přihlásil k oslavě stého výročí založení Československé republiky. Stejnou pistoli s vyrytým letopočtem 1946 (rok narození D. Trumpa) daroval během březnové státní návštěvy premiér České republiky Andrej Babiš prezidentovi Spojených států amerických Donaldu Trumpovi. Kompletní vydražená částka bude předána Vojenskému fondu solidarity a Nadaci policistů a hasičů.Více informací na www.galeriekodl.cz